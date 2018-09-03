"Чудовищная истерика и визг". Эксперт о реакции на учения "Восток-2018"

Handelsblatt назвал учения "Восток-2018" сигналом всему миру. В эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин отметил, что Москва и Пекин демонстрируют тесное сотрудничество, которое не вписывается в привычные рамки Вашингтона.

Россия показывает НАТО свою военную мощь, проводя ряд учений, в том числе "Восток-2018" совместно с Китаем, пишет немецкое издание Handelsblatt.

Издание отмечает, что по своему размаху эти маневры сопоставимы с крупнейшими операциями Второй мировой войны, и приводит мнения экспертов, которые полагают, что такими масштабными учениями Россия посылает миру мощный сигнал, при этом воплощая в жизнь страхи Вашингтона о тесном военном сотрудничестве Москвы и Пекина.

Как подчеркивает Handelsblatt, в это же время в регионе запланировано проведение четвертого Восточного экономического форума, который также свидетельствует об отличных отношениях Москвы и Пекина в экономической сфере.

Газета полагает, что таким образом Россия в очередной раз демонстрирует миру, что она не изолирована и имеет в союзниках одну из самых могущественных держав мира.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин отметил, что Москва и Пекин действительно демонстрируют тесное сотрудничество, которое не вписывается в привычные рамки Вашингтона.

"Речь идет именно о партнерских отношениях, а не тех, что приняты в НАТО, когда доминируют США, а остальные выступают сателлитами. Если посмотреть на сценарий, то наши учения носят оборонительный характер. Кроме того, наблюдать за учениями приглашены представители стран НАТО, то есть учения открыты – никто ни от кого ничего не скрывает. Да, Россия и Китай заявляют о доминировании в этом регионе – с точки зрения стабильности ситуации. И все попытки США разыграть корейскую карту, спровоцировать напряжение между Японией и Китаем терпят фиаско. Россия и Китай демонстрируют военно-политическую силу, которая способна очень быстро и эффективно решать все вопросы. Поэтому, думаю, в ближайшее время мы столкнемся с чудовищной истерикой со стороны США, Пентагона, которые попытаются использовать эти учения как фактор выколачивания дополнительных средств, представляя Россию "агрессором". Но, подчеркиваю, учения проводятся на нашей территории, с учетом интересов нашей обороны. Поэтому не надо обращать внимания на этот визг", – сказал Александр Жилин.

Маневры "Восток-2018" пройдут с 11 по 15 сентября и станут крупнейшим мероприятием подготовки Вооруженных сил, они получили международный статус. В учениях примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также (на одном из этапов) подразделения Китая и Монголии.