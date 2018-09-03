Политолог: российская альтернатива для Европы вновь стала вызовом для США

Глава МИД Германии Хайко Маас на пресс-конференции по итогам встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 10 мая 2018

Глава МИД Германии Хайко Маас на пресс-конференции по итогам встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 10 мая 2018

Глава МИД Германии Хайко Маас сравнил США с удавом. Политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik изложил свою точку зрения на сегодняшние отношения Берлина и Вашингтона.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал ЕС отказаться от принципа единогласного принятия решений, чтобы не быть "как кролики перед удавом" из-за санкций, вводимых США. Об этом он заявил в интервью изданию Bild.

Маас, комментируя отношения Европы и США, подверг критике американского лидера Дональда Трампа за его высказывания о том, что Евросоюз – враг Соединенных Штатов.

"В случае экономических санкций или таможенных пошлин мы не должны сидеть, как кролики перед удавом", – добавил министр.

Он также заверил, что речи о разобщенности Европы не идет, напомнив о сплоченной реакции ЕС на введение таможенных пошлин со стороны Вашингтона и выход США из иранской ядерной сделки.

При этом Маас отметил, что необходимо изменить порядок принятия важных внешнеполитических решений Евросоюзом, так как действующий регламент, основанный на единогласии, способствует, по его мнению, росту напряженности внутри самого ЕС.

Ранее глава МИД ФРГ раскритиковал внешнеторговую политику США, заявив, что торговая война между Китаем и США угрожает Германии, а стремление американцев повлиять на энергетический рынок ЕС с помощью санкций против России неприемлемо.

В июле американский президент Дональд Трамп в эфире передачи Face the Nation заявил, что ЕС входит в число "противников" США. По его словам, "Европейский союз, возможно, такой же плохой, как Китай, только меньше".

Политолог, публицист, преподаватель департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik прокомментировал обострение отношений между Берлином и Вашингтоном.

"Это очень сильно напоминает момент, когда строился первый проект "газ в обмен на трубы" еще во времена ФРГ и ГДР. Тогда американцы тоже активно давили на западных немцев, чтобы этого проекта не было. И санкции вводили, и политическое давление было неимоверное. Тогда основным поставщиком углеводородов были американские компании. И когда появилась альтернатива в виде России, для американцев это было серьезным вызовом. Европа теряла зависимость от них или как минимум диверсифицировала свою энергетическую безопасность. Сегодня похожая ситуация. Если будут построены "Северный поток-2" и "Турецкий поток", Украина лишится своего преимущества, а вся комбинация США, которую они разыгрывают на европейском континенте, потеряет смысл. Конечно, Европа, и прежде всего Германия, набирает силу. Германия сегодня – лидер ЕС, но при этом ЕС политически является американским проектом, и Германии это связывает руки. Немцы идут впереди, и поэтому Вашингтон и Лондон опять раздувают значимость Франции в Европе – англосаксам нужен противовес для Германии", – сказал Леонид Крутаков.