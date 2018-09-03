Мнение: было бы легче, если бы пранкеры могли устанавливать мир

Опубликована запись разговора пранкеров с министром обороны Украины Степаном Полтораком. Общественную значимость полученной информации в эфире радио Sputnik оценил политолог Александр Дудчак.

Опубликована запись разговора российских пранкеров Алексея Столярова (Лексус) и Владимира Кузнецова (Вован) с министром Украины Степаном Полтораком от имени президента Петра Порошенко.

Они позвонили якобы с борта Порошенко, возвращавшегося из Вашингтона в Киев. Вован и Лексус нарезали фразы из других разговоров главы украинского государства о состоянии дел в ВСУ и планах Украины в Донбассе и ставили их по кругу.

На записи слышно, как "Порошенко" в грубой форме говорит с министром. Он, в частности, приказывает Полтораку вывести войска из зоны конфликта, повторяя при этом одни и те же фразы, и предлагает главе ведомства написать заявление об увольнении.

"Ситуация просто неконтролируемая. Вам не нравится – пишите заявление", – говорит "Порошенко" компьютерным голосом.

"Глава государства" также попытался выяснить, кого отправили в Донецк, однако Полторак ответил, что ничего об этом не знает.

"Слушай, выведи войска", – настаивает "Порошенко", подчеркивая "личную ответственность" главы Минобороны. Тот, в свою очередь, говорит, что атаковать Донбасс не планируется.

Политолог Александр Дудчак прокомментировал розыгрыш в эфире радио Sputnik.

"Конечно, Полторак поступил бы непрофессионально, если бы принял команду по телефону – подобные действия должны подкрепляться письменными указаниями. С другой стороны, хорошая идея, если бы так можно было решать вопросы. Было бы, наверное, чуть полегче, если бы пранкеры могли способствовать мирному урегулированию и выводить войска. Но, к сожалению, это вряд ли возможно", – сказал Александр Дудчак.

В то же время он считает, что информация, полученная пранкерами, может представлять общественную значимость.

"Удивляют их способности: они умудряются дозвониться до высокопоставленных личностей, порой получают некоторую информацию. Она может быть ценной: те люди, которым они звонят, в ответ иногда откровенно высказывают свои мысли или объясняют свои действия – то, чего не позволили бы себе сказать для СМИ. Конечно, это интересно, остается только восхищаться их способностями. Такой способ получения информации хоть и выглядит забавно, тем не менее, может пролить свет на истинные мотивы и мнения политиков высокого ранга", – полагает Александр Дудчак.