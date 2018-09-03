Политолог: в Европе начинают признавать позитивные сдвиги в Сирии

Президент Башар Асад победил в гражданском конфликте в Сирии, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Об этом сообщает Sputnik International.
"Асад выиграл войну. Мы должны признать это", – подчеркнул глава французского МИД.
При этом он отметил, что президент Сирии добился победы в войне, но не мира. По мнению министра, для этого Дамаску нужно "политическое решение при участии международных посредников".
Глава ведомства добавил, что Франция будет способствовать мирному решению конфликта в Сирии в рамках обсуждения в Генеральной Ассамблее ООН. Он также подчеркнул, что западная коалиция готова нанести удары по арабской республике в случае использования правительственными войсками химического оружия против мирного населения в Идлибе.
Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил, что в Европе меняется мнение о происходящем в Сирии.
"Те знаковые события, которые происходят в Сирии, в значительной степени, если не полностью, сопряжены с активной помощью со стороны РФ. Сегодня Европа начинает признавать те положительные сдвиги, которые там происходят. Начинают признавать тот факт, что официальный Дамаск занимается на самом деле сохранением государственности и таким образом в ближайшее время сделает все, чтобы беженцы, которые хлынули во время гражданской войны в том числе в европейские государства, могли вернуться и заняться мирным строительством. Я думаю, что в таком позитивном тренде руководители европейских государств заинтересованы, и они, по идее, просто обязаны оказать реальное, эффективное воздействие, которое бы привело к помощи официальному Дамаску восстановить государство. И, конечно нужно группироваться вокруг той продуманной линии, которую проводит на Ближнем Востоке Россия", – считает Андрей Кошкин.
Провинция Идлиб на севере Сирии остается единственным регионом, который контролируют незаконные вооруженные формирования. Ранее там была создана зона деэскалации конфликта.