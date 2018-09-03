Депутат: Россия – не противник, а партнер, с которым нужно считаться

Немецкие СМИ назвали учения "Восток-2018" сигналом всему миру. Однако сигнал истолкован неверно, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Об этом он говорил в эфире радио Sputnik.

Россия показывает НАТО свою военную мощь, проводя ряд военных учений, в том числе "Восток-2018" совместно с Китаем, пишет немецкое издание Handelsblatt.

Издание отмечает, что по своему размаху эти маневры сопоставимы с крупнейшими операциями Второй мировой войны, и приводит мнения экспертов, которые полагают, что такими масштабными учениями Россия посылает миру мощный сигнал, при этом воплощая в жизнь страхи Вашингтона о тесном военном сотрудничестве Москвы и Пекина.

Как подчеркивает Handelsblatt, в это же время в регионе запланировано проведение четвертого Восточного экономического форума, который также свидетельствует об отличных отношениях Москвы и Пекина в экономической сфере.

Автор материала полагает, что таким образом Россия в очередной раз демонстрирует миру, что она не изолирована и имеет в союзниках одну из самых могущественных держав мира.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik прокомментировал реакцию немецкого СМИ.

"На мой взгляд, безусловно, некорректно сравнение проводимых учений "Восток-2018" с операциями Второй мировой войны. Нужно понимать, что мы ни в коем случае не строим никаких агрессивных планов. То, что оборонная мощь показана, – это действительно так. Мы хотим просто еще раз обратить внимание всех западных партнеров, что оборона нашей страны – в надежных руках. Это вопросы планового характера: слаживание подразделений, боевая подготовка совместно с подразделениями Китая и Монголии. Эти учения не направлены против кого-либо, мы не бряцаем оружием, и не стоит видеть в России противника. Нужно видеть, прежде всего, партнера, с которым, безусловно, нужно считаться", – сказал Юрий Швыткин.

Стратегические учения "Восток-2018" пройдут в августе-сентябре в Сибири и на Дальнем Востоке. Они станут крупнейшими с 1981 года, в них также примут участие военнослужащие вооруженных сил Китая и Монголии.