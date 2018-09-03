Политолог: то, что Крым – российский, осознают и оппоненты России

У Киева нет шансов вернуть Крым, пишут американские СМИ. О чем свидетельствуют такие публикации, в эфире радио Sputnik объяснил политолог Евгений Бень.

У киевских властей нет никаких шансов вернуть Крым, считает обозреватель американского издания The National Interest Дуг Бэндоу.

Автор статьи напомнил, что полуостров в течение долгого времени находился в составе России. "Он был отвоеван у Турции более двух веков назад и оставался российским внутри Советского Союза до 1954 года", – пишет Бэндоу.

Обозреватель подчеркивает, что большинство населения Крыма составляют русские, которые хотели воссоединения с Россией. Вернуть полуостров Киеву без согласия его жителей было бы неправильно, считает журналист.

Как пишет The National Interest, на Западе многие продолжают настаивать на том, что полуостров является украинским, ожидая уступок со стороны Москвы. По мнению Бэндоу, такой сценарий развития событий едва ли будет реализован.

"Сегодня у Киева нет никаких шансов вернуть под свой контроль Крым", – констатирует автор статьи. По его убеждению, эту территорию "не вернут ни Путин, ни его преемники".

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik отметил, что все больше людей в мире понимают: Крым – это неотъемлемая часть России.

"Уже и (президент США) Дональд Трамп несколько месяцев назад сказал, что присоединение Крыма к России – это последствие политики Барака Обамы, и, дескать, Трамп теперь уже и не знает, что с этим можно сделать. Это реальность, в которой, как мне представляется, даже жесткие оппоненты России осознают этот факт. Другое дело, что ситуация с санкциями так далеко зашла, что даже понимание, что Крым является частью России, исторически и инфраструктурно с ней связан, увы, не приведет в ближайшие годы к признанию Крыма в составе России де-юре и к отмене санкций", – полагает Евгений Бень.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Барак Обама "потерял Крым". "Это было задолго до меня. Я хочу убедиться, что сайты с фейковыми новостями опубликуют все правильно. Президент Обама потерял Крым, потому что Путин не уважал президента Обаму", – цитирует телеканал Fox News американского президента.

До этого портал BuzzFeed со ссылкой на свои дипломатические источники сообщал, что Трамп в беседе с лидерами G7 назвал Крым российским, потому что на его территории говорят на русском языке.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.



