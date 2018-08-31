Сенатор: убийство Захарченко – пример "соблюдения" Киевом договоренностей

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко (в центре) на торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня освобождения Донбасса от фашистских захватчиков, у мемориала на кургане Саур-Могила в Донецкой области

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко (в центре) на торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня освобождения Донбасса от фашистских захватчиков, у мемориала на кургане Саур-Могила в Донецкой области

В Донецке в результате взрыва погиб глава ДНР Александр Захарченко. В Москве назвали его убийство терактом. Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире радио Sputnik отметил, что это трагедия не только для жителей самопровозглашенной республики.

В Москве считают убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко терактом – не выполнив обещания о мире, в Киеве, видимо, решили перейти к кровавой бойне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

О гибели главы ДНР в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка ранее сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ДНР, позднее эту информацию подтвердил депутат народного совета самопровозглашенной республики Владислав Бердичевский.

"Вместо выполнения Минских договоренностей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе. Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне", – сказала Захарова журналистам.

Она призвала к беспристрастному расследованию этого преступления под контролем мирового сообщества.

"Мировое сообщество должно потребовать, а, учитывая марионеточность политической системы Украины, и проконтролировать проведение беспристрастного расследования этого преступления, совершенного на глазах у мирных граждан", – заключила Захарова.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире радио Sputnik отметил, что гибель главы ДНР – это трагедия не только для жителей Донецка, но и всех, кто сопереживает жителям Донбасса.

"Это, конечно, трагическое событие, и не только для (самопровозглашенных – ред.) Донецкой и Луганской народных республик, но и для нас: для граждан Российской Федерации, которые сопереживают вместе с дончанами, которые понимают, что Захарченко был олицетворением ДНР, очень ярким и очень понятным лидером – и в Донецке, и за пределами Донецка", – сказал Сергей Цеков.

Он также выразил мнение, что убийство Захарченко было спланированным терактом.

"Можно с большой долей вероятности сказать, что это (убийство Александра Захарченко – ред.) дело рук спецслужб Украины. Оно в ряду многих других террористических актов, которые они совершили на территории Донецкой и Луганской народных республик. И этот террористический акт, на мой взгляд, должен быть осужден не только нами, но и представителями международного сообщества – теми, кто очень много говорит о выполнении Минских договоренностей. Это, на мой взгляд, яркое подтверждение того, как Украина "соблюдает" эти договоренности. Уверен, что, несмотря на сложности, с которыми столкнется ДНР, республика достойно выйдет из этой ситуации. И хочу верить, что найдется человек, который сможет продолжить дело и работу Захарченко", – отметил сенатор.