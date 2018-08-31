Политолог о гибели Захарченко: он всегда рисковал и шел на передовую

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко погиб в Донецке в результате взрыва. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik высказал мнение, что ситуация на Украине складывается очень тяжелая.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка, заявил РИА Новости источник в силовых структурах ДНР.

"Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе "Сепар". Министр доходов и сборов Тимофеев ранен", – сообщил собеседник агентства.

© РИА Новости / Игорь Маслов Перейти в фотобанк Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко во время празднования 1030-летия Крещения Руси в Донецке

В администрации главы ДНР назвали взрыв терактом.

Депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский подтвердил информацию о гибели Александра Захарченко. "Глава ДНР погиб при взрыве в кафе "Сепар"", – сказал журналистам Бердичевский.

Корреспондент РИА Новости передает, что территория вокруг кафе оцеплена. На месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Политолог Александр Дудчак в эфире Sputnik назвал гибель главы ДНР печальной новостью, отметив, что убийство Захарченко явно не будет способствовать урегулированию украинского конфликта.

"Это говорит о том, что ситуация действительно очень тяжелая. Это же не первый случай, когда лидеров (самопровозглашенных) ДНР и ЛНР убивают в ходе террористических актов. На Украине нет гарантий безопасности ни у кого. С другой стороны, Захарченко всегда шел на передовую, он часто рисковал, получал даже ранения, то есть не особо переживал за свою безопасность… Новость печальная. И это явно никаким образом не будет способствовать урегулированию ситуации на Украине. Это уж точно", – сказал Александр Дудчак.