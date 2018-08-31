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Эксперт оценил планы США летать на МКС на своих кораблях в 2019 году

(обновлено: 17:35 31.08.2018)
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© REUTERS / NASA/ astro_rickyФотография с Международной космической станции астронавта Рики АрнольдаФотография с Международной космической станции астронавта Рики Арнольда
© REUTERS / NASA/ astro_ricky
Россия прекратит возить астронавтов на МКС с апреля 2019 года – заканчиваются контрактные обязательства. В эфире радио Sputnik руководитель Института космической политики Иван Моисеев высказал мнение о том, успеют ли американцы пересесть на свои корабли.

Контрактные обязательства России перед США по доставке американцев на Международную космическую станцию (МКС) завершатся в апреле 2019 года, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

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© NASA TV
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"Посадкой корабля "Союз МС" в апреле завершается выполнение наших обязательств по контракту с НАСА, связанных с доставкой на МКС и возвращением со станции американских астронавтов", – сказал он, выступая в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" на открытии совещания по перспективам пилотируемой космонавтики.

С 2019 года США планируют летать на станцию на своих кораблях. Однако, как отметил в эфире радио Sputnik руководитель Института космической политики Иван Моисеев, переходный период может затянуться.

"У США на последней стадии готовности два своих корабля. Штаты рассчитывают на то, что с 2019 года они должны перейти на свои аппараты. Но что будет в переходный период – неясно. Нужно учитывать, что первые запуски не будут стопроцентно удачными. Поэтому вполне возможно, что мы будем продолжать возить американские экипажи и в 2019, и в 2020 году. Летных испытаний американских кораблей пока не было, они только планируются в этом году. Сначала будет полет в беспилотном режиме, затем второй полет – тоже испытательный, но уже с экипажем. И только после этого американцы переходят на свои корабли. То есть только в случае успешных испытаний, а здесь стопроцентной гарантии никто никогда не даст. Поэтому переход не так быстр, и уж никак не в апреле 2019 года", – сказал Иван Моисеев.

В 2016 году НАСА через корпорацию Boeing приобрело у РКК "Энергия" пять мест в кораблях "Союз" для доставки своих астронавтов на МКС.

Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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В апреле стало известно, что на 2019 год управление купило три места. Кроме того, у НАСА есть опцион на дополнительные места, которым организация периодически пользуется. Так, в прошлом году дополнительное место занял астронавт Джо Акаба, который отправился на станцию вместе с россиянином Александром Мисуркиным и американцем Марком Ванде Хаем.

СМИ сообщали, что в 2018 году дополнительным местом может воспользоваться Шеннон Уокер, работавшая над роботизированными системами МКС с середины 90-х годов и пробывшая на станции 163 дня в 2010-м вместе с экипажем корабля "Союз ТМА-19". Но после полет Уокер сместился на весну 2019 года – она станет членом экипажа "Союза МС-12".

На 2019 год предварительно были запланированы три старта российских космических кораблей "Союз". Кроме "Союза МС-12", на май – начало лета был назначен полет "Союза МС-13" с американцем Эндрю Морганом на борту, а на осень – "Союза МС-14".

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