Политолог: украинский национализм – глупость, но эта глупость убивает

На Украине запретили французскую вакцину с маркировкой на русском языке. В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла назвал ситуацию типичной для сегодняшней Украины: из-за абсурдных решений властей граждане страны рискуют своей жизнью.

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила продавать и использовать французскую вакцину для профилактики дифтерии и столбняка с маркировкой на русском языке, соответствующий документ опубликован на официальном сайте.

"Запретить реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Пентаксим", вакцину для профилактики дифтерии и столбняка, коклюша и полиомиелита <…> с маркировкой на русском языке", – говорится в документе.

По данным ведомства, решение о запрете принято в связи с тем, что вакцину ввезли на Украину с нарушением требований законодательства. Все аптеки должны уничтожить данный препарат или вернуть его производителю.

В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал ситуацию.

"Национализм – это глупость, но это глупость, которая убивает. Понятно, что ситуация сама по себе абсурдная. Она свидетельствует о том, в каком ненормальном положении находится Украина и вся ее система здравоохранения. Достаточно вспомнить, что натворила за все это время исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, странные заявления, которые она делает, и самое главное – те тяжелые решения, которые принимаются в этой сфере. И тогда станет понятно, что запрет на вакцину – это обычное дело, норма. Система здравоохранения Украины находится в глубочайшем кризисе, и этот кризис связан со здоровьем людей – вот это очень серьезно", – сказал Владимир Джаралла.