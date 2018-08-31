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"Выгоден и необходим". Эксперт о позиции Европы по "Северному потоку-2"

(обновлено: 14:25 31.08.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкПодготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в порту Визби на острове ГотландПодготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в порту Визби на острове Готланд
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Немецкая газета объяснила, почему Европе нельзя отказываться от "Северного потока-2". В эфире радио Sputnik эксперт в области энергетики Николай Хренков высказал мнение, что эту позицию разделяет большинство европейцев.

Страны Европы не должны идти на поводу у США и отказываться от газопровода "Северный поток-2", пишет обозреватель немецкой газеты Die Zeit Тео Зоммер.

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CC BY 2.0 / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Bryan Blair /
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По его мнению, Германия не должна становиться заложником президента США и отказываться от строительства газопровода. У этого проекта есть много преимуществ, которые пойдут на пользу Европе, подчеркнул он.

Зоммер отмечает, что все, кто придает "Северному потоку-2" политический подтекст, должны понять, что он никак не поставит Европу в зависимость от российского газа.

В настоящее время только 40% необходимого Германии газа завозится из России, остальное поставляют Нидерланды, Норвегия и другие страны. Российской нефти на рынке Германии чуть больше 36%. В 1990 году из России поставки сырья были куда масштабнее, добавляет автор.

Помимо этого, Германия и весь ЕС нуждаются в увеличении поставок, а Россия проявила себя как надежный поставщик, даже в период холодной войны.

Обозреватель подчеркивает, что американский СПГ, который так сильно хотят поставлять США, на 25% дороже российского газа, поэтому у Европы нет какой-либо политической и экономической причины отказываться от "Северного потока-2".

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
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При этом Зоммер выражает опасения из-за действий американского президента Дональда Трампа. Его необоснованные санкционные угрозы только вредят странам ЕС, а потребители Европы вскоре почувствуют на себе весь "ужас" его действий в виде серьезного повышения цен, отметил обозреватель Die Zeit.

В эфире радио Sputnik независимый эксперт в области энергетики, обозреватель Федерального агентства новостей Николай Хренков прокомментировал публикацию. 

"Думаю, немецкий обозреватель отражает позицию большинства европейцев. То, что "Северный поток-2" для Европы не просто выгоден, но и необходим, давно очевидно всем, потому что добыча собственного газа в странах ЕС снижается, еще и Нидерланды объявили, что заморозят добычу на газовом месторождении Гронинген. Соответственно, возникает вопрос, откуда брать дополнительные источники газа. Наиболее идеальным вариантом представляется Россия, потому что поставки газа по газопроводу наиболее надежные и стабильные, в отличие от СПГ с его непредсказуемостью. Поэтому позиция Европы ясна – дополнительный газ надо брать из России. Естественно, что попытки США как-то этому помешать вызывают у здравомыслящих европейцев вполне обоснованное беспокойство. Сейчас европейцы должны сплотиться и найти механизм защиты своих компаний, участвующих в этом проекте, добиться отстаивания своих собственных интересов в противовес сугубо эгоистическим интересам США", – сказал Николай Хренков.

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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, – РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

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