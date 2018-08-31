Политолог: в словах адмирала США о подводных силах РФ – "финансовый след"

Адмирал ВМС США заявил об эффективности российских подводных сил. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов прокомментировал это заявление, отметив, что военным специалистам нет необходимости недооценивать потенциального противника.

Большие вложения России позволили ей создать эффективные подводные силы, которым США противостоят в Атлантике, заявил командующий ВМС США в Европе и Африке и глава командования объединенных сил союзников в Неаполе адмирал Джеймс Фогго.

"Активность в подводной войне значительно возросла с тех пор, как я впервые оказался (на военной службе) в Европе и со времен "холодной войны". Военно-морские силы РФ продолжают закачивать рубли в подводную область, и у них очень эффективные подводные силы", – сказал Фогго, слова которого приводит пресс-служба 6-го флота США.

Командующий по-прежнему считает, что "Соединенные Штаты втянуты в "четвертую битву за Атлантику" из-за возросшей активности российских подводных сил".

"Театр подводных боевых действий очень важен. Это комплексная военная игра, в которой участвуем все мы", – добавил адмирал, который ранее служил на подводном флоте.

В конце августа США возродили 2-й флот военно-морских сил, который призван сдерживать Россию в Северной Атлантике, в первую очередь ее подводные лодки, которых американские моряки опасаются больше всего.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов прокомментировал заявление американского адмирала.

"Недооценивать противника любит (президент США) Дональд Трамп, исходя исключительно из своих эксцентричных категорий. Он всегда говорит о предполагаемом противнике Америки в уничижительных тонах. Тем не менее, специалисты в конкретных областях все оценивают здраво, хотя тоже иногда не чужды агрессивной победной риторики. Но они делают выводы о том, что существуют типы вооружений, которые либо превосходят американские, либо равны им по силе и могут составить существенную угрозу", – сказал Александр Асафов.

Вместе с тем, отметил он, в подобных высказываниях есть и "финансовый след".

"Они необходимы военному истеблишменту США для того, чтобы подтвердить необходимость увеличения военного бюджета, которое недавно провел Дональд Трамп. Военные всегда нуждаются в деньгах и в увеличении бюджета. Объективно говоря, чтобы удержать первенство, американцам совершенно точно нужен прорыв в разработке новых видов вооружений, а это опять деньги. Поэтому без высказываний о якобы существующей угрозе со стороны России и предположений о возможных боестолкновениях им не обойтись. Так что тут есть и финансовый след", – отметил политолог.