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Эксперт об обвинении биатлонистов РФ в допинге: вопрос стоит очень серьезно

(обновлено: 11:39 31.08.2018)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкБиатлонисты на огневом рубеже во время официальной тренировки на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2015/16 в Эстерсунде, ШвецияБиатлонисты на огневом рубеже во время официальной тренировки на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2015/16 в Эстерсунде, Швеция
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Международный союз биатлонистов обвиняет четырех российских спортсменов в применении допинга. В эфире радио Sputnik глава Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов не исключил, что это новая атака на российский спорт.

Говорить о каких-либо нарушениях со стороны российских биатлонистов пока преждевременно, надо изучить документы, поступившие из Международного союза биатлонистов (IBU), заявил журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.

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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Союз биатлонистов России (СБР) в четверг, 30 августа, объявил, что получил сообщение от IBU о нарушении антидопинговых правил четырьмя российскими биатлонистами, трое из которых уже закончили профессиональную карьеру. Конгресс IBU пройдет в хорватском Порече с 5 по 9 сентября, где также будет рассмотрен вопрос восстановления СБР, который с декабря прошлого года понижен в статусе до временного членства за нарушения антидопинговых правил российскими биатлонистами.

В Союзе биатлонистов России намерены "провести тщательное разбирательство как в отношении спортсменов, так и в отношении их личных тренеров". "В течение 14 дней спортсмены должны решить, будут ли они оспаривать выводы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) и предпринимать соответствующие юридические действия. После этого СБР будет вправе огласить их фамилии", – добавляется в заявлении.

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СБР также подчеркнул "нулевую толерантность" в отношении нарушителей антидопинговых правил и выразил готовность "гласно и открыто" сотрудничать с IBU и WADA в расследовании всех случаев, к которым могут быть причастны спортсмены и специалисты, работающие под эгидой организации.

В эфире радио Sputnik заместитель главного редактора "Российской газеты", вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов прокомментировал ситуацию.

"Мне казалось, что все атаки закончены, но ничего подобного – они продолжаются и, думаю, будут продолжаться. Вопрос стоит исключительно серьезно. Мало того, что наши спортсмены могут быть лишены медалей, это будет удар по престижу страны. Я не удивлюсь, если следующим шагом IBU будет предложение проверить еще раз всю базу российских биатлонистов, выявить, возможно, новых нарушителей, может быть, абсолютно мифических – я уверен, при желании они будут найдены. Это значит еще и третий шаг, который может быть более серьезным, чем дисквалификация, отбор медалей, проверка. Это может быть наложение жесточайших санкций на наших спортсменов. Посмотрите, что произошло в Международной федерации легкой атлетики – уже сколько лет мы отстранены от участия в международных соревнованиях, сколько лет наши ребята и девчонки вынуждены выступать под абсолютно непонятным нейтральным флагом. Я боюсь, что наши биатлонисты могут разделить судьбу легкоатлетов. Надеюсь, что новый президент нашего союза даст достойный отпор этим попыткам",  – сказал Николай Долгополов.

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