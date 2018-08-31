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Эксперт рассказал, к чему ведут попытки США "развалить" ВТО

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© AP Photo / Salvatore Di NolfiШтаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, ШвейцарияШтаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария
© AP Photo / Salvatore Di Nolfi
Президент США Дональд Трамп заявил о возможном выходе США из ВТО. Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik объяснил, чем, по его мнению, организация раздражает американские правящие круги.

Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что США могут покинуть Всемирную торговую организацию, если ей не удастся измениться к лучшему.

"Если они не улучшат свою работу, я выйду из ВТО", – заявил президент в интервью агентству Bloomberg

Трамп добавил, что в ВТО с Соединенными Штатами на протяжении многих лет "очень плохо" обращаются.

Штаб-квартира Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве
© REUTERS / Denis Balibouse/File Photo
"Ставка на торговые войны". Экономист о претензиях США к России в ВТО
Ранее в СМИ появилась информация, что администрация США намерена внести законопроект, который позволит игнорировать требования Всемирной торговой организации. Если документ примут, президент получит право вводить пошлины на импортные товары в одностороннем порядке, не нуждаясь в одобрении конгресса. Также новая норма позволит игнорировать базовые принципы ВТО. Как заявил источник в законодательном органе, принятие документа равносильно выходу страны из организации.

Дональд Трамп после встречи с руководителем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером пообещал, что США и ЕС приступят к совместной работе над реформой ВТО. Кроме того, американский лидер заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз станут бороться с "нечестными действиями" в торговле. 

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию Вашингтона. 

"Это было ожидаемой реакцией Вашингтона на то, что происходит в мировой торговой системе. Такая негативная оценка ВТО со стороны Дональда Трампа совпала с иском, который подают США против России в системе ВТО, обвиняя Россию в том, что она якобы занимается протекционизмом. Это несколько удивительно, потому что Москва как раз зеркалила ранее предпринятые Вашингтоном дискриминационные действия против российской экономики. Тем не менее, сам факт того, что страны, которые США с одной стороны подвергают санкциям, а с другой – устанавливают заградительные пошлины, им отвечают, вызывает крайне негативную оценку американского истеблишмента. В их понимании ответа не должно быть. ВТО – это площадка для такого рода дискуссий и подачи исков, и это крайне раздражает правящие круги США, независимо от того, к каким партиям они принадлежат. Отсюда недовольство", – сказал Андрей Суздальцев.

По его мнению, все это может привести к кризису.

"Вашингтон в последние два года пошлинами и санкциями перестраивает международную торговую систему, это касается и финансовой системы мира. И в его понимании все эти организации, ВТО, являются препятствием. США, многие годы потратившие на создание ВТО, его укрепление, а потом создание блоков и торговых партнерств, сейчас будут активно разваливать всю эту систему. Это меняет всю философию международной торговли. Американцы хотят быть ориентиром в международной торговле. ВТО является препятствием, роль регулятора они хотят взять на себя. Но это невозможно. В итоге это может привести к рукотворному кризису", – уверен Андрей Суздальцев.

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