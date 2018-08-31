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Эксперт прокомментировал ситуацию с выдачей виз россиянам в США

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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкЗдание генерального консульства США в Санкт-ПетербургеЗдание генерального консульства США в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В генконсульстве РФ рассказали о сложностях с выдачей виз россиянам в США даже по гуманитарным случаям. Вашингтон меняет логику отношения к России и ее гражданам, отметил в эфире радио Sputnik эксперт-международник Дмитрий Офицеров-Бельский.

 США "фактически прекратили" выдачу виз россиянам, даже по гуманитарным случаям, сообщил РИА Новости генеральный консул в Хьюстоне Александр Писарев.

Так он прокомментировал ситуацию с россиянином, который утонул на днях в штате Юта. Российские дипломаты уже связались с родственниками погибшего, но вопрос их приезда в США пока не решен.

"Сейчас же за ним (погибшим – ред.) вот так не прилетишь – американцы же не дают визы… Пока вопрос (приезда родственников в США) не решен. Я сомневаюсь, что у них будет возможность выехать из Санкт-Петербурга, поскольку американцы фактически выдачу виз прекратили, включая и гуманитарные случаи", — сказал генконсул.

По его словам, теоретически возможна ситуация, при которой тело россиянина отправят в Россию без присутствия его родственников. Заниматься этим вопросом должна будет страховая компания, а генконсульство готово оказать необходимую помощь.

В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал эксперт-международник, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский.

"Как можно дать разумный комментарий к такому неразумному поведению? Раньше очень многие политики на Западе воспринимали человеческие контакты как определенную альтернативу контактам на высоком уровне. То есть если между странами плохие отношения, то надо показать народу России, мол, как хорошо на Западе, сформировать определенную лояльность. То, что США прекращают выдачу виз, как мне представляется, во многом связано с тем, что вообще меняется логика отношения к России. Если раньше на Западе, прежде всего в США, могли с критикой относиться к властям, но разделяли власти и народ, то сейчас этого разделения уже нет", — сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

По его словам,  в Вашингтоне не оставляют попытки изолировать Россию по целому ряду направлений.

"Визы – это одна история. Санкции тоже вводят медленно и постепенно, так, чтобы Россия могла бы аккуратно выходить из тех или иных отношений, но при этом замыкаясь в себе. То есть это ставка на тотальную изоляцию и в экономической сфере, и в политической, и в сфере человеческих контактов. Это планомерная, многоаспектная, и, по всей видимости, долгосрочная политика", — отметил эксперт.

По информации газеты Salt Lake Tribune, 27 августа группа из 30 молодых людей арендовала три понтонные лодки в гавани водохранилища Пауэлл Вахваа и отправилась в плавание по одному из маршрутов. Несколько человек купались без спасательных жилетов. Поднялся сильный ветер, из-за чего один человек утонул, несколько были ранены винтами судна. Некоторые из них добрались до берега самостоятельно. Жертвой оказался житель Санкт-Петербурга 20-летний Александр Курганов. Его тело нашли почти на трехметровой глубине.

Проблемы с выдачей американских виз россиянам начались год назад, когда Россия потребовала от США сократить численность работников дипучреждений, чтобы привести его в соответствие с числом работников российских дипучреждений в США. В ответ госдепартамент потребовал закрыть российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке. В марте власти США выслали 60 российских дипломатов и закрыли генконсульство в Сиэтле. В ответ Москва выслала 60 американских дипломатов и закрыла генконсульство США в Петербурге.

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