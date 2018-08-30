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Политолог: планы Киева по договору о дружбе с РФ вызывают логичный вопрос

(обновлено: 20:07 30.08.2018)
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© РИА Новости / Михаил МокрушинПерейти в фотобанкПамятник дружбе Украины и РоссииПамятник дружбе Украины и России
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Украинский МИД подготовил пакет документов для расторжения договора о дружбе с Россией. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik предположил, с чем связано стремление украинского руководства денонсировать этот договор.

МИД Украины подготовил пакет документов о денонсации договора о дружбе с Россией и передаст его руководству страны в ближайшие дни, сообщил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

Украинские военные на русско-украинской границе
© AFP 2018 / Sergey Bobok
"Тупик". Политолог о намерении Украины разорвать договор о дружбе с Россией

Во вторник, 28 августа, в ходе совещания с украинскими послами президент Петр Порошенко заявил, что Украина подошла подготовленной и юридически защищенной к прекращению действия договора. Он поручил МИД внести необходимые документы для начала этого процесса.

"Документы уже подготовлены, весь пакет. Это всегда было нашей позицией, поэтому мы его обработали, в ближайшие дни мы внесем его формально", – сказал Климкин журналистам, его общение с прессой транслировал телеканал "112 Украина".

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, с чем может быть связано желание Украины разорвать договор о дружбе с Россией.

"Это все предвыборные действия политической команды Петра Порошенко. Если Киев действительно так заинтересован в разрыве договора о дружбе с Россией, то почему он не сделал этого в 2014 году (после госпереворота на Украине – ред.)? Почему ждали до 2018-го? Это ведь логичный вопрос. Очевидно, политическая команда Порошенко продолжает накачивать население антироссийской истерией, и отмена договора о дружбе, конечно, укладывается в их информационную кампанию, которую они уже начали – команда украинского президента вовсю готовится к парламентским и президентским выборам", – сказал Иван Мезюхо.

По его мнению, разорвав договор с РФ, Киев лишь навредит самой Украине.

"Разрыв этого договора будет означать для украинского государства очередное осложнение отношений с Российской Федерацией. На самом деле Украина в свое время была очень заинтересована в том, чтобы этот договор действовал. Сейчас же, по сути, разрывая этот договор, Украина действует вопреки своим национальным интересам. Если бы Украина действительно боролась за свою территориальную целостность, она бы никогда не пошла на разрыв этого договора. Сейчас очевидно, что Украина разрывает этот договор, исходя из пиар-соображений команды и политтехнологов украинского президента", – заключил политолог.

Россия и Украина подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Это основополагающий документ российско-украинских отношений, предполагающий стратегическое партнерство двух стран.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев принимает участие в совместном фотографировании глав делегаций государств – участников Содружества Независимых Государств. 3 ноября 2017
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Украинский политик: действия Порошенко становятся все опаснее

Ранее Порошенко заявил, что внесет в Верховную раду законопроект о немедленном одностороннем прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией. Позже президент пояснил, что Киев намерен прекратить положения по военному, военно-техническому и стратегическому сотрудничеству, при этом положения о суверенитете и территориальной целостности страны останутся в силе. Украинский МИД заявил, что страна должна до 30 сентября решить вопрос с продлением договора о дружбе с Россией на следующие 10 лет.

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