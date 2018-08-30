Военный эксперт: у российских учений в Средиземном море есть важный аспект

Минобороны РФ проведет масштабные военные учения сил в Средиземном море. Капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik рассказал о предстоящих учениях, отметив, что благодаря им российские военные получат несомненный опыт.

Масштабное учение группировки сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России пройдет в Средиземном море с 1 по 8 сентября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В сообщении говорится, что учение будет проходить в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королева.

Отмечается, что в учении примут участие корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, самолеты дальней, военно-транспортной и морской авиации.

"В интересах обеспечения безопасности мореплавания и полетов воздушных судов в соответствии с международным законодательством заблаговременно районы проведения учения будут объявлены опасными для судоходства и полетов", – подчеркнули в ведомстве.

Капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik рассказал о запланированных на начало сентября учениях в Средиземном море.

"Предстоящие учения плановые, но, тем не менее, учитывается и один важный аспект – напряженность, которая сложилась в районе восточного Средиземноморья. Это связано, прежде всего, с опасениями провокации с фальшивым применением химического оружия в Идлибе. А также с активизацией сил НАТО, прежде всего ВМФ Америки и Великобритании, Франции… Что касается самих учений, наша группировка ВМФ там большая. Это корабли трех флотов, два малых ракетных корабля Каспийской флотилии. Это носители крылатого ракетного оружия – всеми известных ракет "Калибр". Там находятся две подводные лодки Черноморского флота. Кроме того, ракетный крейсер "Маршал Устинов" с мощнейшей ПВО. Это будут учения с теми средствами ПВО, которые находятся в Сирии – и в Тартусе, и в Хмеймиме, с привлечением морской и транспортной авиации. То есть будет решаться комплекс задач. Наши корабли постараются отработать задачи и, естественно, по поиску подводных лодок, и по противовоздушной обороне, и по нанесению ударов по возможному противнику ракетным оружием, артиллерией и т.д. Наши военные – моряки, летчики – получат несомненный опыт взаимодействия, повышения своего мастерства в условиях, приближенных к боевым", – сказал Василий Дандыкин.