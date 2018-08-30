Эксперт прокомментировал нештатную ситуацию на МКС

На МКС произошла утечка воздуха из-за микротрещины на корабле "Союз МС". В эфире радио Sputnik академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Александр Железняков подчеркнул, что угрозы безопасности людей нет.

На МКС произошла утечка воздуха, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он уточнил, что жизни и здоровью экипажа МКС ничего не угрожает.

"Корабль будет сохранен в результате использования ремонтного комплекта", – сказал глава "Роскосмоса". По его словам, изнутри на корабль поставят заплатку.

Ранее Рогозин рассказал, что в ночь на 30 августа на МКС была нештатная ситуация – утечка воздуха, падение давления. Все шесть космонавтов находились в российском сегменте. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка. Выяснилось, что виной всему микротрещина на корабле "Союз МС", пристыкованном к станции. По словам Рогозина, трещина могла образоваться из-за внешнего повреждения, вызванного столкновением с микрометеоритом.

В эфире радио Sputnik академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Александр Железняков прокомментировал сложившуюся ситуацию.

"Конечно, любая нештатная ситуация на МКС – это неприятность. Но что нашим космонавтам, так же как и их зарубежным коллегам на МКС, ничего не угрожает – это я могу сказать определенно. Сама МКС состоит из ряда модулей, которые могут отсекаться от других. Обнаружена утечка в корабле "Союз", который тоже можно отделить от МКС. Поэтому космонавты, которые работают на станции, как работали, так и будут работать. Сейчас комиссия будет разрабатывать методику устранения неисправности. И только в том случае, когда специалисты убедятся в безопасности возвращения экипажа на Землю на этом корабле, будет предпринята эта операция. В данный момент корабль отделен от отсеков станции, все идет в рабочем порядке", – сказал Александр Железняков.

Он выразил уверенность, что возвращение космонавтов на Землю будет безопасным.

"Даже если представить гипотетическую ситуацию, что эта трещина оказалась такой, что ее невозможно заделать на орбите. Тогда придется следующий корабль отправлять беспилотным, и на нем эвакуировать экипаж. Во главе угла стоит жизнь космонавтов, поэтому все необходимые меры будут приняты. Но я думаю, что будет разработана методика, которая позволит устранить утечку и сделать возвращение безопасным", – отметил эксперт.