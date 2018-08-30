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Диана Берлин: Иосиф Кобзон никогда никого и ничего не боялся

(обновлено: 16:35 30.08.2018)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкПевец Иосиф КобзонПевец Иосиф Кобзон
© РИА Новости / Антон Денисов
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На 81-м году жизни умер народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон. В эфире радио Sputnik радиожурналист, заслуженный деятель искусств в сфере радиовещания Диана Берлин рассказала о своих воспоминаниях об артисте.

В четверг стало известно, что на 81-м году жизни скончался народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон. 

Певец Иосиф Кобзон
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Депутат ГД: голос Иосифа Кобзона – это голос Родины
Кобзона госпитализировали 20 июля в тяжелом состоянии. О проблемах со здоровьем певца стало известно в 2005 году, когда у него обнаружили онкологическое заболевание. После этого он перенес несколько операций и курсов химиотерапии.

Артиста похоронят 2 сентября на Востряковском кладбище в Москве.

В эфире радио Sputnik советский и российский радиожурналист, лауреат премии им. Попова, заслуженный деятель искусств в сфере радиовещания Диана Берлин, лично знавшая Кобзона, поделилась своими воспоминаниями о нем.

"Иосиф Кобзон – это действительно эпоха. Я помню его в солдатских брюках-галифе, молодым, почти всегда полуголодным. И потом его восхождение. Он из тех людей, которые делают себя сами. Таких людей мало, поэтому они оставляют такой след. Культурное пространство осиротело. Нет Кобзона, и ниша осталась незаполненной. Да простят меня все его коллеги, но она так и будет незаполненной. Все, что оставил нам Иосиф Давыдович Кобзон, – это и для следующего поколения. Есть люди, которые все равно остаются жить. Думаю, так оно и будет с Иосифом Кобзоном", – сказала Диана Берлин.

По ее словам, у Кобзона был еще один огромный талант – помогать людям.

"Он никогда никого и ничего не боялся. Конечно, его малая родина Донецк – это огромная часть его жизни, его души. Он болел за свою родину, и мог поехать туда в любой момент. Но еще вспомним "Норд-Ост", его роль была колоссальной в освобождении заложников. Ведь были люди, которые должны были этим заниматься, но пошел-то Кобзон, вот в чем дело…", – сказала Диана Берлин. 

Певец и депутат Иосиф Кобзон
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Драпеко: Кобзон – великий художник, гражданин и очень хороший человек
Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года на Украине в городе Часов Яр Донецкой области, петь начал с раннего детства. На вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных) Кобзон поступил после армии, где служил в ансамбле песни и пляски Закавказского военного округа.

Гастрольная деятельность певца продолжалась более полувека. В 2012 году артист заявил, что закончит свои выступления в день своего 75-летия 11 сентября 2012 года сольным концертом в Государственном Кремлевском дворце, однако и после этого продолжал выходить на сцену, путешествовать по всей стране с гастролями и принимать активное участие в общественно-политических процессах России.

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