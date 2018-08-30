Владимир Бортко: надо было видеть, как Иосиф Кобзон слушал людей!

Иосиф Кобзон был великим гражданином нашей страны, достаточно вспомнить "Норд-Ост", сказал первый зампред комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко в эфире радио Sputnik. Он поделился воспоминаниями о великом артисте, скончавшемся в Москве.

В четверг стало известно, что певец, народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер на 81-м году жизни.

О том, каким человеком был Кобзон, и о его гражданской позиции в эфире радио Sputnik рассказал депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко.

"Умер великий гражданин нашей страны, умер великий артист, умер великий певец. Я не случайно выбрал такую последовательность, ведь певцов много, хотя он и был великим певцом. Но в первую очередь он был великим гражданином, достаточно вспомнить "Норд-Ост" (в октябре 2002 года группа вооруженных боевиков захватила и в течение нескольких дней удерживала заложников из числа работников, зрителей, и актерского состава мюзикла "Норд-Ост" в здании Театрального центра на Дубровке – ред.). Когда рискуя жизнью, человек от искусства идет выручать оставшихся там заложников. Я был в Афганистане, я видел, как он пел вместе со своим оркестром во фраках перед солдатами. Он пел "Я возвращаю ваш портрет", он выбрал гениальную песню. Вот это был Кобзон. Я видел человека, который всегда относился к любой просьбе чрезвычайно внимательно. Надо было видеть, как он слушал людей! Он останавливался, садился и слушал, что бывает, увы, достаточно редко. Я работал с ним семь лет в Государственной думе. Я видел, как совершенно любое решение он принимал, исходя из двух вещей: это полезно для народа или нет, это укрепляет государство или не укрепляет", – сказал Владимир Бортко.

Кобзон родился 11 сентября 1937 года на Украине в городе Часов Яр Донецкой области, петь начал с раннего детства. Еще в девятилетнем возрасте он выступил в Кремле перед секретарем ЦК ВКП(б) Иосифом Сталиным, исполнив песню "Летят перелетные птицы".

На вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных) Кобзон поступил после армии, где служил в ансамбле песни и пляски Закавказского военного округа.

Слава пришла к студенту Гнесинки уже год спустя, когда он стал выступать дуэтом с однокурсником Виктором Кохно на Всесоюзном радио. Победа на Всероссийском конкурсе артистов эстрады и на Фестивале в польском Сопоте в 1964 году упрочила его позиции на эстраде.

Гастрольная деятельность певца продолжалась более полувека. В 2012 году артист заявил, что закончит свои выступления в день своего 75-летия 11 сентября 2012 года сольным концертом в Государственном Кремлевском дворце, однако и после этого продолжал выходить на сцену, путешествовать по всей стране с гастролями и принимать активное участие в общественно-политических процессах России.