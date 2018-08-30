Депутат ГД: голос Иосифа Кобзона – это голос Родины

Умер народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон, сообщается в микроблоге в Twitter сайта Вести.ru и телеканалов ''Россия 1'' и ''Россия 24''.
Кобзона госпитализировали 20 июля в тяжелом состоянии. О проблемах со здоровьем певца стало известно в 2005 году, когда у него обнаружили онкологическое заболевание. После этого артист перенес несколько операций и курсов химиотерапии.
В эфире радио Sputnik первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова рассказала, что смерть Кобзона стала огромной потерей для его коллег по Государственной думе.
"Мы его знали еще и с профессиональной, общественной стороны. Он и здесь был велик – по-другому не скажешь. Он всегда был очень сильным. Я помню, как мы были в Кисловодске, и к нему подходили обычные люди, просили сфотографироваться, оставить автограф, и Иосиф Давыдович для всех находил время. Люди как будто заряжались от него. Даже когда он был болен, он этого никогда не показывал. И в голове не укладывалось, что человек, переживая боль, может давать такие силы окружающим. Он всегда был в работе, ему некогда было горевать, что его включили в какой-то там санкционный список. Он помогал другим. И ничего не боялся. Для нас, для комитета, это невероятная потеря", – сказала Ольга Казакова.
Она также отметила невероятную силу голоса Кобзона и то значение, которое имеют его песни для россиян.
"Его голос шел со мной по жизни. Это голос Родины. Когда-то это голос тревоги, когда-то это голос торжества, когда-то это голос радости. Его голос поднимал на благие дела. Это все, что происходило с нами в нашей жизни…", – отметила депутат.
В Советском Союзе не было ни одного человека, который не знал бы его лирического баритона. Гастрольная деятельность певца продолжалась более полувека. В 2012 году артист заявил, что закончит свои выступления в день своего 75-летия 11 сентября 2012 года сольным концертом в Государственном Кремлевском дворце, однако и после этого продолжал выходить на сцену, путешествовать по всей стране с гастролями и принимать активное участие в общественно-политических процессах России.