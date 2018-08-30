Депутат ГД: голос Иосифа Кобзона – это голос Родины

Умер Иосиф Кобзон, самый титулованный артист России, на чьих песнях выросло не одно поколение. В эфире радио Sputnik первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова назвала уход из жизни певца личной потерей для каждого россиянина.

Умер народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон, сообщается в микроблоге в Twitter сайта Вести.ru и телеканалов ''Россия 1'' и ''Россия 24''.

"Скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон. Ему было 80 лет", – говорится в сообщении. Позже в Госдуме подтвердили эту информацию.

Кобзона госпитализировали 20 июля в тяжелом состоянии. О проблемах со здоровьем певца стало известно в 2005 году, когда у него обнаружили онкологическое заболевание. После этого артист перенес несколько операций и курсов химиотерапии.

В эфире радио Sputnik первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова рассказала, что смерть Кобзона стала огромной потерей для его коллег по Государственной думе.

"Мы его знали еще и с профессиональной, общественной стороны. Он и здесь был велик – по-другому не скажешь. Он всегда был очень сильным. Я помню, как мы были в Кисловодске, и к нему подходили обычные люди, просили сфотографироваться, оставить автограф, и Иосиф Давыдович для всех находил время. Люди как будто заряжались от него. Даже когда он был болен, он этого никогда не показывал. И в голове не укладывалось, что человек, переживая боль, может давать такие силы окружающим. Он всегда был в работе, ему некогда было горевать, что его включили в какой-то там санкционный список. Он помогал другим. И ничего не боялся. Для нас, для комитета, это невероятная потеря", – сказала Ольга Казакова.

Она также отметила невероятную силу голоса Кобзона и то значение, которое имеют его песни для россиян.

"Его голос шел со мной по жизни. Это голос Родины. Когда-то это голос тревоги, когда-то это голос торжества, когда-то это голос радости. Его голос поднимал на благие дела. Это все, что происходило с нами в нашей жизни…", – отметила депутат.

Кобзон родился 11 сентября 1937 года на Украине в городе Часов Яр Донецкой области, петь начал с раннего детства. Еще в девятилетнем возрасте он выступил в Кремле перед секретарем ЦК ВКП(б) Иосифом Сталиным, исполнив песню "Летят перелетные птицы".

В Советском Союзе не было ни одного человека, который не знал бы его лирического баритона. Гастрольная деятельность певца продолжалась более полувека. В 2012 году артист заявил, что закончит свои выступления в день своего 75-летия 11 сентября 2012 года сольным концертом в Государственном Кремлевском дворце, однако и после этого продолжал выходить на сцену, путешествовать по всей стране с гастролями и принимать активное участие в общественно-политических процессах России.