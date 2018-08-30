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Американист: Сирия "уходит из-под пальцев" США

(обновлено: 14:54 30.08.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЖители на улице в сирийском городе Дейр-эз-ЗорЖители на улице в сирийском городе Дейр-эз-Зор
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Посол России в США Анатолий Антонов предостерег Госдеп от агрессии против Сирии. Американист-политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, с чем связаны последние шаги американцев в отношении САР.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что предостерег представителей госдепартамента от агрессии против Сирии, назвав ее "безосновательной и незаконной". 

Транспортировка пострадавшего во время химической атаки в Хан-Шейхуне в госпиталь города Рейханлы, Турция
© AP Photo
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"Очередное обострение в Сирии не отвечает чьим-либо национальным интересам. От этого выиграют лишь террористы", – уточнил он, комментируя встречу с американскими дипломатами, которая состоялась ранее на этой неделе.

По словам посла, его российские коллеги "выразили самую серьезную озабоченность в отношении сигналов американской стороны о подготовке новых ударов по Сирии под предлогом возможного использования сирийцами "химического оружия"".

"Рассчитываем, что наши озабоченности были услышаны", – подчеркнул дипломат.

Антонов также отметил, что провокация с возможным использованием химоружия в провинции Идлиб, которая готовится при активном участии британских спецслужб, может стать поводом для нанесения западной "тройкой" (Вашингтон – Лондон – Париж) очередного авиационно-ракетного удара по военной и гражданской инфраструктуре Сирии. Информацию об этом российские дипломаты довели до сведения Госдепа.

"Подробно рассказали коллегам о приготовлении боевиков, а именно тергруппировки "Хайат Тахрир-аш-Шам"*, к проведению в провинции Идлиб очередной провокации с применением токсичных химикатов против мирного населения в целях возложения ответственности за это преступление на правительственные войска", – рассказал посол.

Прохожие на одной из улиц города Думы в Восточной Гуте
© AFP 2018 / Hamza Al-Ajweh
"Операция под прикрытием". Эксперт о подготовке новых "химатак" в Сирии
Российские дипломаты сообщили о доставке террористами в город Джиср эш-Шугур восьми емкостей с хлором, которые затем были перевезены в деревню Халлюз боевиками "Хизб-ат-Туркестан-аль-Ислами"*. Туда прибыла группа боевиков, прошедших обучение под руководством британской частной военной компании "Олива", которая будет имитировать спасение пострадавших от химоружия. Для этого планируют привлечь детей-заложников.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что США понимают – они теряют контроль в Сирии. И именно с этим, по мнению эксперта, может быть связана агрессия американцев в отношении САР.

"Я думаю, что США вряд ли прислушаются. Мне кажется, они уже начали создавать предпосылки к этой атаке. Понятно, что эта атака произойдет не сегодня и не завтра. Она будет как ответ на якобы химатаку со стороны (сирийского президента Башара) Асада. Поэтому сначала надо будет еще реализовать эту "химатаку", подстроить ее, потом поднять истерику в СМИ, то есть сформировать некий образ, а потом уже нанести удар по Сирии. На это требуется время. В целом же для американцев уже очевидно, что они проигрывают битву за Сирию. Сирия уходит у них из-под пальцев. И поэтому они хотят, во-первых, сорвать послевоенное устройство Сирии, которое идет очень быстрыми темпами. Во-вторых, они хотят развязать с новой силой конфликт в Сирии и втянуть в него Россию, чтобы мы тратили больше средств, и это ударяло по нашей экономике", – сказал Константин Блохин.

По его мнению, разжигание с новой силой конфликта в Сирии и втягивание в него России – это сейчас приоритетные задачи для США.

"Это вообще их главная линия. Вот и советник по нацбезопасности (президента США Джон) Болтон на днях заявил, что Россия якобы завязла в Сирии, то есть выдал желаемое за действительное. Однако, конечно, если нашим военным в Сирии будет нанесен какой-то ущерб, то мы вынуждены будем ответить, и уже будут, я думаю, говорить не дипломаты, а военные. Но, повторюсь, пока вряд ли будет нанесен удар, как минимум, в ближайшие неделю-две", – заключил Константин Блохин.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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