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Драпеко: Кобзон – великий художник, гражданин и очень хороший человек

(обновлено: 14:37 30.08.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПевец и депутат Иосиф КобзонПевец и депутат Иосиф Кобзон
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни. Депутат Госдумы, актриса театра и кино Елена Драпеко поделилась с радио Sputnik своими эмоциями в связи с трагической новостью.

Умер народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон, сообщается в микроблоге в Twitter сайта Вести.ru и телеканалов ''Россия 1'' и ''Россия 24''.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Певец Иосиф Кобзон
"Скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон. Ему было 80 лет", – говорится в сообщении. Позже в Госдуме подтвердили эту информацию.

Кобзона госпитализировали 20 июля в тяжелом состоянии. О проблемах со здоровьем певца стало известно в 2005 году, когда у него обнаружили онкологическое заболевание. После этого артист перенес несколько операций и курсов химиотерапии.

В эфире радио Sputnik советская и российская актриса театра и кино, общественный и политический деятель, депутат Государственной думы, член комитета по культуре Елена Драпеко отметила, что Иосиф Кобзон был не только великим артистом, но и замечательным человеком.

"Очень жаль. Мне жалко Иосифа Давыдовича – по-человечески жалко. Он – великий художник, замечательный гражданин и очень хороший человек. По человеческому счету мне очень его жалко. Хотелось бы, чтобы такие люди жили бы и жили бы. И мы чувствовали бы себя под его крылом", – сказала Елена Драпеко.

Кобзон родился 11 сентября 1937 года на Украине в городе Часов Яр Донецкой области, петь начал с раннего детства. Еще в девятилетнем возрасте он выступил в Кремле перед секретарем ЦК ВКП(б) Иосифом Сталиным, исполнив песню "Летят перелетные птицы".

На вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных) Кобзон поступил после армии, где служил в ансамбле песни и пляски Закавказского военного округа.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Депутат Государственной Думы РФ, певец Иосиф Кобзон на торжественном вечере, посвященном 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции
Слава пришла к студенту Гнесинки уже год спустя, когда он стал выступать дуэтом с однокурсником Виктором Кохно на Всесоюзном радио. Победа на Всероссийском конкурсе артистов эстрады и на Фестивале в польском Сопоте в 1964 году упрочила его позиции на эстраде.

В Советском Союзе не было ни одного человека, который не знал бы его лирического баритона. А если были, то после выхода на экран культового фильма "Семнадцать мгновений весны" их точно не осталось.

Гастрольная деятельность певца продолжалась более полувека. В 2012 году артист заявил, что закончит свои выступления в день своего 75-летия 11 сентября 2012 года сольным концертом в Государственном Кремлевском дворце, однако и после этого продолжал выходить на сцену, путешествовать по всей стране с гастролями и принимать активное участие в общественно-политических процессах России.

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