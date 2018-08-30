Мнение: призывая вернуть родственников из РФ, Омелян забыл сказать главное

В Киеве посоветовали украинцам перевезти в страну родственников из России из-за "лучшей экологии". Депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин в эфире радио Sputnik отметил, что обманывать людей – это кредо украинских властей.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян посоветовал гражданам, у которых есть родственники в России, перевезти их на Украину, поскольку там "лучше экология".

Ранее Омелян сообщил, что министерство инфраструктуры разработало проект, в котором предлагается прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией. По его словам, после вступления документа в силу в Москву из Украины "будут только медведи ходить".

"Пускай привозят (родственников – ред.) на Украину. Я считаю, на Украине намного лучше ситуация с экологией и безопасностью", – сказал Омелян в эфире телеканала "Прямой" . Так он ответил на вопрос, что делать украинцам, у которых есть родственники в России, после прекращения сообщения.

Омелян также заявил, что его ведомство провело проверку "нелегальных" перевозчиков на подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей. "Я думаю, в ближайшее время мы сможем опубликовать эти данные, они на самом деле ничего доброго не несут. Мы будем принимать меры, чтобы эти "черные" или "серые" перевозки остановить", – добавил министр.

В эфире радио Sputnik депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин прокомментировал заявление Омеляна.

"Если в стране коррупция, деньги разворовываются, то кто будет на экологию деньги выделять? Денег нет. Поэтому хорошая экология на Украине – только на словах Омеляна, а на самом деле все гораздо хуже, чем в России. Когда нет средств, то кто будет за экологией следить? За все надо платить, там же капитализм… Поэтому все это байки. Предвыборная кампания начинается, вот и вливают людям в уши всякую чушь про экологию, потом еще что-нибудь придумают. Фантазеры. Это бандеровская власть, их кредо – обманывать и провоцировать людей, больше они ничего не умеют. Вот и начинают "петь песни" про родственников в надежде, что украинцы перестанут ездить в Россию. Только кто им будет платить деньги? Об этом Омелян сказать забыл", – сказал Степан Кискин.

С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в разы по сравнению с тем, что было до госпереворота на Украине. В Киеве неоднократно объявляли о планах прекратить транспортное сообщение с Россией – как автобусное, так и железнодорожное.