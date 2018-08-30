Военный эксперт прокомментировал тестовый пуск новой ракеты системы ПРО

Российские военные осуществили успешный испытательный запуск новой ракеты системы противоракетной обороны. Военный эксперт Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik рассказал об особенностях противоракеты.

Российские военные успешно испытали новую ракету системы противоракетной обороны (ПРО), сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны. Пуск провел боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковник Андрей Приходько заявил, что "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

Это уже пятое испытание новой противоракеты: первое прошло 24 ноября, второе и третье — 12 февраля и 2 апреля, а последнее — 20 июля.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik рассказал о возможностях противоракеты.

"Идет модернизация системы противоракетного перехвата на больших высотах. Эта ракета предназначена для замены достаточно современных, но уже морально устаревающих ракет, которые обеспечивают противоракетную оборону центрального района. В соответствии с договором по ПРО, из которого вышли американцы, мы в свое время сделали один из таких районов вокруг Москвы. Его задача – перехватывать на подлете баллистические ракеты на больших высотах. Для этого нужна ракета, которая может выходить фактически в ближний космос и обладать высокой скоростью, близкой к скорости подлета (или превышающей эту скорость) боеголовки баллистической ракеты. Сейчас успешно завершаются испытания таких ракет, которые будут обеспечивать безопасность не только столичного региона, но и, при необходимости, других регионов страны от нападения с помощью межконтинентальных баллистических ракет. С-400, например, способна перехватывать все аэродинамические баллистические цели, которые летят на высотах до 40 километров. Новые системы, новые ракеты будут способны на перехват и на более дальних высотах", — сказал Алексей Подберезкин.