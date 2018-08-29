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Эксперт о возможном выходе Uniper из "Северного потока-2": придут другие

(обновлено: 18:01 29.08.2018)
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© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в TwitterТрубы для строительства трубопровода Северный поток-2Трубы для строительства трубопровода Северный поток-2
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter
Немецкая компания Uniper может выйти из проекта "Северный поток-2", если США введут санкции, пишут СМИ. Эксперт в области энергетики и финансов Юрий Рыков в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, повлияет ли выход этой компании на проект в целом.

Немецкая Uniper, которая выступает одним из европейских партнеров "Газпрома" по проекту строительства газопровода "Северный поток-2", может отказаться от участия в проекте. Такой вариант возможен, если Соединенные Штаты введут ограничительные меры, сообщает Dow Jones News

Член правления энергетической компании Кристофер Дельбрюк заявил, что Uniper не может рисковать. По его словам, из-за возможного попадания под санкции компанию могли бы исключить из платежного оборота и она не смогла бы проводить торговые операции в долларах.

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Он отметил, что это те вещи, "которые Uniper принципиально не может допустить".

При этом Дельбрюк выразил надежду, что все стороны будут действовать разумно.

Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, повлияет ли выход немецкой компании на реализацию проекта газопровода.

"Санкции, конечно, могут повлиять на реализацию проекта, но не кардинально. Если все компании испугаются, то тогда понятно, что работать будет тяжело. Но если часть компаний испугается и откажется от участия в проекте, то найдутся другие на замену. Я считаю, что строительство будет продолжаться. И это будут просто какие-то задержки, проволочки. Но не более того. В данном случае целью Соединенных Штатов является затянуть ввод "Северного потока-2", чтобы получить какую-то нишу для своего СПГ в Европе", – сказал Юрий Рыков.

Вашингтон хочет, чтобы страны Евросоюза не принимали участие в строительстве газопровода "Северный поток-2". Кроме того, в Белом доме намерены вводить ограничительные меры против тех, кто продолжит участие в проекте. Вместо российского газа Соединенные Штаты продвигают собственный СПГ со строительством регазификационных терминалов в Европе.

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© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter
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Закон, который в прошлом году подписал президент США Дональд Трамп, в частности, предполагает, что глава государства сможет вводить санкции в отношении лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн долларов за год или миллион долларов единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2". Закон также сокращает максимальный срок финансирования российских нефтегазовых компаний с 90 до 60 дней.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Партнерами "Газпрома" по проекту являются Royal Dutch Shell Plc, Wintershall AG, Uniper SE, OMV AG и Engie SA.

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