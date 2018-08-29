Автомобильный критик: "АвтоВаз" по-новому прочел облик легендарной "Нивы"

"АвтоВАЗ" представил концептуальный внедорожник Lada 4х4 Vision. В эфире радио Sputnik автомобильный критик Денис Орлов высказал мнение, что дизайнерская задумка нового автомобиля отсылает как в прошлое, так и в будущее.

Компания "АвтоВАЗ" представила на Московском международном автосалоне концепт новой Lada 4×4, серийный автомобиль при этом появится не раньше 2022 года, передает корреспондент РИА Новости с презентации.

Директор по дизайну Lada Стив Маттин заявил, что развитие бренда и продуктового портфеля не останавливается.

"Мы готовим будущее Lada. С 4x4 Vision мы демонстрируем потенциал уникального, выразительного, смелого и энергичного дизайна в новом внедорожнике, черпая вдохновение в легендарном Lada 4x4", – сказал Маттин.

Президент "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис в беседе с журналистами уточнил, что пока речь идет лишь о концепте – то есть совершенно не обязательно, что серийная машина будет выглядеть так же, и напомнил, что ожидать ее стоит не ранее 2022 года.

В эфире радио Sputnik автомобильный критик Денис Орлов высказал мнение, что пока ясна лишь дизайнерская задумка нового автомобиля.

"Волжский автомобильный завод пока даже не обсуждает, на какой платформе будет построен этот автомобиль. Идея – сохранить или по-новому прочесть облик легендарной "Нивы", которая в 90-е годы стала называться Lada 4x4. Это по-прежнему знаменитый автомобиль, в какой-то мере он даже стал культовым в Европе. Несмотря на то, что выпускается с 1976 года, он по-прежнему пользуется популярностью – у него идеальное сочетание цена–потребительские качества. За те деньги, за которые он продается в Европе, невозможно купить настолько полезный в хозяйстве автомобиль. Получится ли это сейчас – неизвестно. На мой взгляд, пока дизайнеры увлеклись формой. Но, может быть, они чувствуют новые веяния… Автомобиль стал значительно больше – у него пятидверный кузов. В нем сохранены небольшие эстетические нотки, отсылающие к форме легендарной "Нивы": расположение габаритных огней над фарами, характерные вентиляционные воздухозаборники сбоку. А в остальном это машина в сегодняшнем современном Х-стиле, который продвигает марка Lada", – сказал Денис Орлов.