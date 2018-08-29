"Удержаться любой ценой". Политик о словах Порошенко про украинское оружие

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал разработку и модернизацию более 20 видов оружия. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik предположил, с чем связано очередное громкое заявление украинского лидера.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что разработка и модернизация более 20 образцов вооружения должна быть завершена до конца года.

"До конца года планируется завершение работ по созданию и модернизации еще более 20 образцов вооружения и военной техники", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Ранее Порошенко поручил дипломатам способствовать расширению географии поставок продукции украинского военно-промышленного комплекса.

По данным государственного концерна "Укроборонпром", среди стран, которым Украина поставляла или поставляет вооружение, военную технику или модернизирует военную технику – Индия и Китай. В целом, почти половина экспорта идет в страны Дальнего Востока и Азии, второй рынок – Ближний Восток и Африка, на который приходится до 40% экспорта, на весь остальной мир – 15%.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, с чем связано очередное громкое заявление украинского лидера.

"Все действия, заявления, указы, приказы и распоряжения господина Порошенко сегодня нужно рассматривать исключительно через призму начала предвыборной кампании. При его рейтинге, который сейчас находится чуть ли не на уровне арифметической погрешности, Порошенко не остается ничего другого, как продолжать раскачивать мобилизационную идею борьбы с врагом. Естественно, что никаких вооружений Украина произвести не может. Потому что оборонная промышленность Украины, по сути, уже не существует. Военный парад показал, что вся техника – это то, что осталось еще от советской армии. Ну и самое главное – Порошенко опасен своим желанием угодить американскому другу с целью создания очага напряженности на границе России. Мы, конечно, можем рассматривать разные варианты, но ключевое и главное – это то, что население уже категорически не желает видеть Порошенко "у руля". Поэтому Порошенко пытается удержаться у власти любой ценой", – сказал Вадим Колесниченко.

В пятницу, 24 августа, на Украине праздновали День независимости, в центре города прошел военный парад. Его репетиции не обошлись без инцидентов. В частности, во время возвращения техники в место дислокации после одной из тренировок зенитная установка "Бук", следовавшая в колонне, врезалась в здание бизнес-центра. Она повредила фасад здания, в ДТП никто не пострадал.

Также перед генеральной репетицией, в которой принимал участие Порошенко, в центре Киева заглох танк. Как сообщил телеканал "112 Украина", дымящаяся техника простояла на дороге около двух часов, после чего танк эвакуировал приехавший на место КрАЗ.

Кроме того, в украинской армии периодически происходят ЧП, которые влекут за собой небоевые потери. Так, Минобороны Украины 6 июля сообщило, что во время тактических учений на полигоне в Ровенской области из-за взрыва миномета "Молот" трое военных погибли и девять получили ранения. Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз выявили ряд нарушений во время испытаний миномета "Молот", в частности, что мины, которые применялись во время испытаний, были просрочены.