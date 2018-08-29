Политолог о требовании к "Яндексу" по контенту: противоречия не смертельны

"Яндекс" намерен обжаловать решение суда по делу о пиратском контенте. В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов прокомментировал позиции сторон.

"Яндекс" считает необоснованным постановление Мосгорсуда о прекращении доступа к пиратскому контенту в поисковой выдаче и будет обжаловать его, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Там также напомнили, что в соответствии с федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" пиратский контент блокируется на стороне владельца сайта и на так называемых зеркалах этого сайта.

"Требования блокировки не распространяются на поисковики. Система работает так уже давно", – подчеркнули в "Яндексе".

Решение суда в компании назвали "кардинально противоречащим его собственной ранее сложившейся практике по этому вопросу". Кроме того, постановление не решает проблему спорного контента, так как такие ресурсы будут доступны в других поисковых системах и социальных сетях, уточнили в пресс-службе.

"Мы считаем требования в наш адрес необоснованными и не соответствующими законодательству и будем обжаловать определения Московского городского суда. Как поисковая система, "Яндекс" работает в полном соответствии с законодательством", – заключили в компании.

"Яндекс" также отказался подписать меморандум по борьбе с пиратством в интернете, подготовленный Роскомнадзором.

В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов высказал мнение, что "Яндексу" придется смягчить позицию.

"Государство стремится к контролю, а частная компания – к максимальной свободе, это диалектическое противоречие, и я не считаю его смертельным. Мне кажется, вполне можно договориться. Думаю, "Яндексу" однозначно придется смягчать позицию, просто нужно, чтобы Роскомнадзор четко обозначил границы, за которые нельзя переходить. Это как в ситуации с Telegram, которому сразу не обозначили "красную черту", и произошла неприятная история. Мы же видим конфликт только на поверхности, а в действительности ведь есть те, кто стоит за реальной безопасностью, поэтому, думаю, еще и их позиция должна быть озвучена, но она вряд ли будет публичной. Претензии Роскомнадзора в подобной ситуации, так или иначе, могут возникать ко всем сервисам. Сейчас идет процесс переформатирования, и я бы не рассматривал его как серьезный конфликт. Просто впервые всерьез интернет-бизнес столкнулся с регулятивной формой в своей сфере", – сказал Семен Уралов.

Ранее Московский городской суд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2 и "Супер" к "Яндексу" и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении незаконного распространения контента через поисковую выдачу. Речь идет о нелегальном размещении сериалов "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационного сериала "Осторожно земляне", сообщал "Газпром-медиа".

В понедельник, 27 августа, Роскомнадзор направил "Яндексу" уведомления о необходимости прекращения доступа к пиратскому контенту на сервисе "Яндекс.Видео". Как сообщил РИА Новости замглавы ведомства Вадим Субботин, срок выполнения требования истекает в конце четверга. В случае невыполнения будет заблокирован сервис "Яндекс.Видео".