Политолог: предложения президента по пенсиям представляют большой интерес

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, подробно разъяснив свою точку зрения по изменениям в пенсионном законодательстве. В эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков отметил важность предложенных президентом мер.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решил выступить с телеобращением по вопросам изменения пенсионного законодательства, чтобы рассказать обо всех аспектах изменений и обозначить свою позицию, потому что эти вопросы важны и значимы для миллионов людей.

По словам президента РФ, основная задача законопроекта – обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы, а это значит не только сохранение, но и рост доходов пенсий нынешних и будущих пенсионеров. Как отметил Путин в телеобращении, именно для достижения этих целей законопроект наряду с другими мерами предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста.

По словам президента, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо предложенных правительством 63, для мужчин – 65.

Кроме того, право досрочного выхода на пенсию получат многодетные матери.

Для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установят особую льготу – право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Кроме того, по словам президента, государство предусмотрит дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда.

"Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Повторю, здесь нужен целый пакет мер. Так, считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста", – подчеркнул глава государства.

Для граждан предпенсионного возраста появится специальная программа по повышению квалификации. Она будет финансироваться из федерального бюджета. Размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста увеличится более чем в два раза. Стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, снизится на три года. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х. До завершения реформы пенсионной системы сохранятся все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года (по налогам на недвижимость и землю).

В эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков высказал мнение, что предложения президента по переходному периоду в изменении пенсионного законодательства являются крайне важными и требуют детальной проработки.

"Президент подробно и последовательно высказал свою точку зрения: как сделать так, чтобы люди, которые будут впервые испытывать на себе результаты обсуждаемой пенсионной реформы, в меньшей степени испытали тяжесть, которая ляжет на их плечи при изменении пенсионного возраста. Набор предложений президента по переходному периоду связан с защитой интересов людей предпенсионного возраста. Сами параметры предпенсионного возраста, право на дополнительное пособие по безработице, право на повышение квалификации, право на сохранение льгот – это все те меры, которые еще предстоит изучить, рассмотреть и оценить их эффект. Все эти меры, конечно, представляют значительный интерес для экономистов, политологов, наблюдателей. Они в ближайшие недели будут оценивать, как предлагаемые поправки могут сгладить тяжесть, которая ляжет на новое поколение пенсионеров, и насколько справедливым будет итоговое решение. Но самое главное – это ответственность депутатов, которые будут рассматривать соответствующие поправки", – сказал Александр Коньков.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения предполагается сделать поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собирать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.