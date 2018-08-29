Эксперт: решение повысить пенсионный возраст – тяжелое, но момент настал

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам с телеобращением по поводу изменений пенсионного законодательства, выступление продолжалось около 35 минут.
Путин подчеркнул, что главная задача пенсионных изменений – обеспечить устойчивость и стабильность пенсионной системы "на годы вперед".
При этом глава государства предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.
Также государство предусмотрит дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. А для граждан предпенсионного возраста появится специальная программа по повышению квалификации, которая будет финансироваться из федерального бюджета.
Главный эксперт агентства "ФинЭк" Михаил Беляев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что изменения пенсионного законодательства в России необходимы.
"Решение о повышении пенсионного возраста, конечно, очень тяжелое. Но сейчас настал момент, когда, наверное, это уже нельзя откладывать. Конечно, вариант, предложенный первоначально правительством, был в жесткой форме. Выступление же президента существенно более взвешенное, более мягкое, и главное – президент, на мой взгляд, привел неопровержимые аргументы того, что момент настал, тянуть больше нельзя, и надо принимать пусть и непопулярные решения", – сказал Михаил Беляев.
По его мнению, предложенные президентом меры, призванные смягчить первоначальный вариант изменений в пенсионное законодательство, помогут гражданам РФ лучше разобраться в ситуации.
"Это и снижение предельного возраста выхода на пенсию для женщин. Предусмотрен льготный выход на пенсию для многодетных матерей, а это напрямую связано с демографической ситуацией. Сохраняются льготы для пенсионеров при достижении ими пенсионного возраста, который существует в данный момент. Очень важный момент, на мой взгляд, это то, что выдвинуты гарантии того, что человек, который выходит на пенсию, защищен от досрочного увольнения и лишения места работы. Будут приняты поправки, которые ужесточают контроль за такими действиями со стороны работодателей. И даются возможности самим пенсионерам переучиться, повысить свою квалификацию, и, может быть, перепрограммировать свои действия на какие-то более приемлемые в соответствии с их возрастом. На мой взгляд, это такие смягчающие моменты, которые наряду с грамотной аргументацией, повысят понимание людьми ситуации", – отметил эксперт.
Государственная дума 19 июля поддержала в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство. Проект предусматривает повышение возраста выхода на пенсию до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно.
Законопроект, как отметили в кабмине, позволит поднять пенсии неработающих пенсионеров в 2019 году на тысячу рублей. К 2024 же году выплата составит около двадцати тысяч рублей в месяц – это примерно на 35% выше, чем в 2018 году.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.