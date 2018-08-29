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Эксперт: решение повысить пенсионный возраст – тяжелое, но момент настал

(обновлено: 15:38 29.08.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с обращением к гражданам страны по поводу предлагаемых правительством изменений в пенсионное законодательствоПрезидент РФ Владимир Путин выступает с обращением к гражданам страны по поводу предлагаемых правительством изменений в пенсионное законодательство
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер, смягчающих предложенные правительством изменения пенсионного законодательства. Главный эксперт агентства "ФинЭк" Михаил Беляев в эфире радио Sputnik выделил некоторые из этих мер.

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам с телеобращением по поводу изменений пенсионного законодательства, выступление продолжалось около 35 минут.

Путин подчеркнул, что главная задача пенсионных изменений – обеспечить устойчивость и стабильность пенсионной системы "на годы вперед".

При этом глава государства предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. 

Молодые люди в парке искусств Музеон в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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В частности, по словам Владимира Путина, повышение пенсионного возраста для женщин нужно уменьшить с восьми до пяти лет (с 63-х до 60). Кроме того, право досрочного выхода на пенсию получат многодетные матери. Для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установят особую льготу – право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. 

Также государство предусмотрит дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. А для граждан предпенсионного возраста появится специальная программа по повышению квалификации, которая будет финансироваться из федерального бюджета. 

Главный эксперт агентства "ФинЭк" Михаил Беляев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что изменения пенсионного законодательства в России необходимы.

"Решение о повышении пенсионного возраста, конечно, очень тяжелое. Но сейчас настал момент, когда, наверное, это уже нельзя откладывать. Конечно, вариант, предложенный первоначально правительством, был в жесткой форме. Выступление же президента существенно более взвешенное, более мягкое, и главное – президент, на мой взгляд, привел неопровержимые аргументы того, что момент настал, тянуть больше нельзя, и надо принимать пусть и непопулярные решения", – сказал Михаил Беляев.

По его мнению, предложенные президентом меры, призванные смягчить первоначальный вариант изменений в пенсионное законодательство, помогут гражданам РФ лучше разобраться в ситуации.

"Это и снижение предельного возраста выхода на пенсию для женщин. Предусмотрен льготный выход на пенсию для многодетных матерей, а это напрямую связано с демографической ситуацией. Сохраняются льготы для пенсионеров при достижении ими пенсионного возраста, который существует в данный момент. Очень важный момент, на мой взгляд, это то, что выдвинуты гарантии того, что человек, который выходит на пенсию, защищен от досрочного увольнения и лишения места работы. Будут приняты поправки, которые ужесточают контроль за такими действиями со стороны работодателей. И даются возможности самим пенсионерам переучиться, повысить свою квалификацию, и, может быть, перепрограммировать свои действия на какие-то более приемлемые в соответствии с их возрастом. На мой взгляд, это такие смягчающие моменты, которые наряду с грамотной аргументацией, повысят понимание людьми ситуации", – отметил эксперт. 

Государственная дума 19 июля поддержала в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство. Проект предусматривает повышение возраста выхода на пенсию до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Планируется, что изменения будут поэтапными и начнутся в 2019 году. Госдума одобрила базовые положения законопроекта. Теперь до 24 сентября к документу будут собирать различные поправки. Затем документ пройдет второе и третье чтения и поступит в Совфед.

Законопроект, как отметили в кабмине, позволит поднять пенсии неработающих пенсионеров в 2019 году на тысячу рублей. К 2024 же году выплата составит около двадцати тысяч рублей в месяц – это примерно на 35% выше, чем в 2018 году.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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mynichka87
Если повышают пенсионный возраст, тогда в первую очередь обязаны полностью сделать бесплатной медицинскую помощь и лекарственные препараты!
Во вторых раз мы смотрим на другие страны, значит и в других сферах нужно смотреть. В ОАЭ бесплатная медицина, нет коммунальных платежей, бесплатное образование, беспроцентный кредит на неограниченное количество лет. Так давайте реформу полную! Убираем аптеки и платные поликлиники и платные ВУЗЫ, тогда всё будет честно.
14:37
29.08.2018
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