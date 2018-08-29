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Представитель ЛНР: Киеву нужна "картинка войны"

(обновлено: 12:56 29.08.2018)
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© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны украинских силовиков в поселке ДонецкийПоследствия обстрела со стороны украинских силовиков в поселке Донецкий
© РИА Новости
СММ ОБСЕ зафиксировала нарушения нового "школьного" перемирия в Донбассе. В эфире радио Sputnik уполномоченный представитель самопровозглашенной ЛНР Родион Мирошник высказал мнение, что провокации со стороны украинских силовиков продолжатся.

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала более 70 нарушений нового "школьного" перемирия в Донбассе, вступившего в силу в ночь на среду, 29 августа, и призывает стороны конфликта прекратить огонь, сообщил первый замглавы миссии Александр Хуг.

Танки ВСУ на востоке Украины
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march
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"Сторонам необходимо выполнить свои подтвержденные обязательства по прекращению огня. Огонь должен прекратиться прямо сейчас в целях защиты украинцев по обе стороны линии соприкосновения", – цитирует Хуга в Twitter пресс-служба миссии.

"Школьное" перемирие в Донбассе приурочено к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года.

В эфире радио Sputnik уполномоченный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе в Минске Родион Мирошник отметил, что выполнить соглашение полностью сторонам еще ни разу не удавалось.

"Уже было более двадцати таких соглашений, и ни одно из них стопроцентно, полностью не выполнялось. Но говорить, что они были безрезультатными, наверное, неправильно. По крайней мере, "хлебное" перемирие, которое действовало с 1 июля по 28 августа, дает показатель, говорящий о том, что произошло существенное снижение количества обстрелов и, как следствие, – разрушенных домов и пострадавших жителей. Если сравнивать май и август 2018 года, то конечно, снижение произошло в разы. Продление действия режима прекращения огня, естественно, работает на успокоение ситуации на линии соприкосновения", – сказал Родион Мирошник.

Вместе с тем, по его мнению, сегодня нет оснований говорить, что нынешний режим прекращения огня будет выполнен украинской стороной.

"В преддверии выборной кампании, на фоне риторики (украинского лидера Петра) Порошенко, (главы МВД Украины Арсена) Авакова и других потенциальных кандидатов и представителей власти говорить о том, что будут полностью выполнены обязательства украинской стороной, наверное, преждевременно. Потому что для Порошенко сегодня необходимо создание картинки войны. И мы уверены, что будут провокации, мы видим, что нет каких-либо серьезных действий по отведению тяжелой техники, по установлению санитарного режима на линии соприкосновения, которые бы не давали возможности ВСУ атаковать", – подчеркнул представитель ЛНР.

Кроме того, по его словам, остается не решенным один из главных вопросов.

"У СММ ОБСЕ не существует механизма, который бы фиксировал, кто именно и когда нарушил достигнутые ранее соглашения по режиму прекращения огня. В отсутствие такого механизма говорить о каких-то санкциях и конкретном наказании нарушителя сложно", – заключил Родион Мирошник.

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© Фото : Администрация Президента Украины / Микола Лазаренко
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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