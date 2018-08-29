Политолог прокомментировал планы Украины купить у США комплексы ПВО

Украина намерена закупить у США комплексы ПВО и подала в Вашингтон соответствующий запрос, сообщил посол страны Валерий Чалый. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Мартынов отметил, что Киев всячески демонстрирует свою лояльность Вашингтону.

Киев подал в Вашингтон запрос на покупку американских систем противовоздушной обороны. Об этом в эфире радио "Новое Время" заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

Отмечается, что стоимость одного комплекса составляет 750 млн долларов. По словам посла, для нужд украинской армии планируется закупить минимум три таких комплекса.

"Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство; это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны", – отметил он.

Чалый добавил, что запрос на покупку систем ПВО был озвучен во время встречи президента Украины Петра Порошенко и американского лидера Дональда Трампа в Брюсселе, а также во время визита на Украину советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Посол добавил, что украинская армия также нуждается в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах.

В эфире радио Sputnik планы Киева прокомментировал директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

"Понятно, зачем это Украине. Они всячески демонстрируют свою лояльность Вашингтону. Как известно, Трамп очень любит, когда покупают что-нибудь американское, в том числе и оружие. Но я бы на месте американских коллег сначала изучил платежеспособность их украинских клиентов в том смысле, что это штука не дешевая. Как и чем они будут за это платить? Даже кредит требует внимательного изучения", – сказал Алексей Мартынов.

По его мнению, желание Киева купить американские системы ПВО имеет политический характер.

"Мне кажется, все эти заявления – из разряда очередной пропагандистской истории. Они могут сколько угодно покупать американские системы ПВО, которые, как известно, не соответствуют современным задачам противоракетной обороны. По этому поводу было много прецедентов в последнее время. Как известно, лучшие системы ПРО придуманы в России. И даже страны НАТО, как, например, Турция, начинают покупать российские системы. Один из крупнейших клиентов США в смысле покупки оружия, Саудовская Аравия, мечтает купить российские системы С-400, С-500", – сказал Алексей Мартынов.

Украина в 2018 году получила от Соединенных Штатов, Литвы, Великобритании и Канады летальное оружие и другие военные средства более чем на 40 млн долларов. Россия неоднократно предостерегала от продажи вооружений Киеву, так как это приведет к эскалации конфликта в Донбассе.