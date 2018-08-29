"Жизнь в Зазеркалье". Депутат ГД о планах Киева по Азовскому морю

Киев решил нарастить военное присутствие в Азовском море, следует из заявления командования ВМС Украины. В эфире радио Sputnik планы прокомментировал депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по информационной политике Александр Ющенко.

Украина в ближайшее время увеличит группировку кораблей, численность морской пехоты и артиллерии на азовском направлении. Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС со ссылкой на заявление командующего Игоря Воронченко. В сообщении в Facebook говорится, что подобные действия позволят надежно защитить рубежи и осуществлять мирную производственную деятельность в акватории Азовского моря.

Кроме того, Украина начала командно-штабные учения "Шторм-2018", во время которых военные и правоохранители будут отрабатывать действия по обороне черноморского побережья. По данным пресс-центра, в учениях также будут задействованы сухопутные войска, воздушные силы, силы спецопераций, Госпогранслужбы, Нацгвардии и Госслужбы спецтранспорта Минобороны. Учения пройдут в два этапа: управление войсками (силами) в ходе ведения противовоздушной обороны и действия в ходе обороны черноморского побережья.

Накануне замглавы украинского МИД Елена Зеркаль отметила, что Киев не будет разрывать соглашение с Москвой о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по информационной политике Александр Ющенко прокомментировал в эфире радио Sputnik заявления, звучащие из Киева.

"У меня такое ощущение, что украинские власти живут в каком-то Зазеркалье, в виртуальном мире. Одно дело – что-то написать у себя в Facebook, в Twitter или еще где-то, где модно стало писать, а другое – реальная картина. Тут далеко ходить не надо: так называемый Черноморский флот Украины не хочет даже забирать свои корабли, он не может это сделать, потому что они не двигаются. За счет чего они их будут содержать? Что касается Азовского моря – как раз именно со стороны Украины происходит абсолютный произвол в отношении мирных рыбаков, которых задерживают и арестовывают. Этот диссонанс между реальным миром и виртуальным виден в каждом заявлении", – отметил Александр Ющенко.