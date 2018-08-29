Политолог о популярности Путина на Западе: есть запрос на "понятную" жизнь

Австрийские СМИ рассказали о большой популярности президента России Владимира Путина на Западе. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Оленченко прокомментировал публикацию.

Президент России Владимир Путин пользуется огромной популярностью в западных странах, причем среди представителей разных политических взглядов, пишет австрийское издание Der Standard.

Путина особенно любят Австрийская партия свободы, "Альтернатива для Германии" и Национальный фронт. До истории с обвинениями России во "вмешательстве" в американские выборы, которое в Москве отрицают, у Путина был высокий рейтинг и среди республиканцев в США. Поэтому неудивительно, что глава МИД Австрии Карин Кнайсль пригласила российского президента к себе на свадьбу, отмечает издание.

Среди главных причин популярности Путина на Западе Der Standard выделяет три фактора.

Во-первых, российский лидер показывает себя как сторонник традиционных ценностей, в частности представлений о мужественности и семье. Он выступает за порядок в мире, который "погружается во все больший хаос", подчеркивает издание.

Во-вторых, Путин выступает как противник гегемонии западных стран в общественной, военной и экономической сферах жизни. В частности, он против пропаганды гомосексуализма и феминизма, против НАТО, ему не нравится гегемония американской валюты на мировой арене. Он умело противопоставляет себя всеобщему мнению, считающему, что либерализм должен определять мировой порядок, добавляет Der Standard.

А в-третьих, австрийское издание восхищается личными качествами российского президента. Путин очень симпатичный человек, ему свойственна самоирония и остроумие, он не хвастливый, а наоборот скромный и имеет отличное чувство юмора — именно эти качества и объясняют огромную популярность российского президента на Западе, считает издание.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал публикацию в эфире радио Sputnik.

"Те опросы, которые пробиваются через информационную блокаду большинства западных СМИ, свидетельствуют о том, что и в западном обществе существует запрос на нормальную жизнь: нормальные отношения между людьми, понимание друг друга, понятное, не виртуальное будущее. В этом плане понятно, почему большая часть населения, общественных деятелей и политиков находит нашего президента популярным, симпатичным и понятным. Именно такие идеалы он провозглашает, именно такие идеалы он проводит в жизнь. К сожалению, в западном обществе сейчас преобладают политики, я бы сказал, виртуального плана, которые выдвигают какие-то идеи, оторванные от реальной жизни и от того, что хочет человек и к чему стремится", — сказал Владимир Оленченко.