"Все - по плану". Эксперт о словах Порошенко о "вмешательстве" РФ в выборы

Петр Порошенко заявил, что Россия уже начала "вмешиваться" в выборы на Украине. Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что эту тему в предвыборной гонке будет использовать не только украинский лидер, но и его противники.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений страны заявил, что Россия уже активно вмешивается в выборы через социальные сети. Его слова приводит пресс-служба администрации президента.

Как отметил Порошенко, он не сомневается, что "Москва не потеряет ни одной возможности, чтобы посеять уныние среди граждан в завтрашнем дне и усталость от европейского выбора".

"Уже сейчас ведущие ИТ-компании фиксируют создание тысяч, десятков тысяч фейковых аккаунтов с русскими корнями. Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании — fake news, подрыв стабильности", — заявил президент.

Он также подчеркнул, что Россия "уже хорошо набила себе руку", якобы вмешавшись в референдум в Нидерландах по ратификации Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом и референдум по Brexit.

Кроме того, Порошенко планирует привлечь специалистов из других стран, чтобы предотвратить вмешательство в избирательный процесс.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Порошенко следует плану, отработанному в США.

"Все идет по плану. Долгое время говорили о якобы вмешательстве России в выборы в США. К чему в итоге пришли? Они уже заранее готовятся к тому, что Россия "вмешивалась" в надвигающиеся выборы в конгресс США. Причем, как получается: если выиграют республиканцы, то демократы будут кричать "Россия вмешивалась"; если выиграют демократы, республиканцы будут кричать "Россия вмешивалась". В любом случае, они доведут выборы до полного идиотизма, и их аннулируют. В принципе это уже тенденция: вспомним Brexit, последние выборы в Германии. Россия "вмешивается" даже в избрание племен в Новой Гвинее. Поэтому сейчас, учитывая, что рейтинг Порошенко близок к статистической погрешности (хотя его нельзя сбрасывать со счетов, у него есть ресурсы), любой подвох на выборах будет квалифицирован как "вмешательство" России. Причем, это будет делать как сам Порошенко, так и его противники. Просто-напросто аннулируют саму систему государственного управления на Украине. Они сами себе копают такую яму. Не надо им мешать", — сказал Андрей Суздальцев.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.