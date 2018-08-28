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"Тупик". Политолог о намерении Украины разорвать договор о дружбе с Россией

(обновлено: 19:17 28.08.2018)
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© AFP 2018 / Sergey BobokУкраинские военные на русско-украинской границеУкраинские военные на русско-украинской границе
© AFP 2018 / Sergey Bobok
Президент Украины Петр Порошенко объявил о начале разрыва соглашения о дружбе с Россией. Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik высказал мнение, что тем самым Киев лишь создаст массу проблем для собственной страны.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает в ближайшее время от украинского МИД пакет документов для начала процесса разрыва соглашения о дружбе с Россией.

"Мы подошли к следующему шагу: прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", – сказал украинский лидер на встрече с дипломатами.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев принимает участие в совместном фотографировании глав делегаций государств – участников Содружества Независимых Государств. 3 ноября 2017
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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"Серая зона". Аналитик рассказал о последствиях выхода Украины из СНГ
Его выступление транслировали украинские телеканалы.

В марте этого года стало известно, что украинский МИД подготовил предложение по выходу страны из СНГ и денонсации договора о дружбе с Россией. Ведомство также анонсировало идею заключить новый договор – "на новых основаниях".

В апреле Порошенко заявил, что внесет в Верховную раду законопроект о немедленном одностороннем прекращении отдельных положений договора. Позже он пояснил, что Киев намерен прекратить положения по военному, военно-техническому и стратегическому сотрудничеству, при этом положения о суверенитете и территориальной целостности страны останутся в силе.

В Киеве также заявили, что вопрос с продлением договора о дружбе с Россией на следующие десять лет должен решиться до 30 сентября.

Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik отметил, что отношения России и Украины переживают сейчас далеко не лучшие времена.

"Договор о дружбе является важнейшим документом, который свидетельствует об особых отношениях между странами, а также открывает для каждой из них прекрасные перспективы для сотрудничества. Заключение этого договора 20 лет назад позволило избежать достаточно серьезных кризисов и противоречий между странами. Я хотел бы напомнить, что первый серьезнейший кризис был вызван желанием Украины взять под контроль Черноморский флот (после распада СССР – ред.). Только благодаря адмиралу (Игорю) Касатонову (который в 1991-1992 гг. командовал Черноморским флотом) этого не произошло мгновенно. А затем большим трудом и компромиссом удалось достичь соглашения. При этом судьба украинской части Черноморского флота весьма печальна – он перестал существовать и превратился в груду развалин. И это в какой-то степени глубоко символично отражает отношения между нашими странами", – сказал Владимир Джаралла.

Политолог отметил, что Порошенко эксплуатирует тему национализма, пытаясь заработать себе перед выборами очки.

"Каждый раз, когда между Украиной и Россией возникали противоречия, они всегда возникали по вине Киева и стимулировались извне. Единственное, что после госпереворота на Украине 2014 года хоть как-то искусственным путем объединяет эту страну и это общество, которое не видит будущего, экономика которого приходит во все больший упадок из-за разрыва связей с Россией, – это национализм и русофобия. Россия объявлена "врагом" и виновницей во всех проблемах. И в этих условиях президент Порошенко, желая получить второй президентский срок, эксплуатирует тему национализма. Поэтому проводятся парады, на которых демонстрируется военная техника, предназначенная для того, чтобы убивать собственных граждан в Донбассе. Одновременно с этим реализуются очередные глупости, которые еще больше раздражают и раскалывают общество. И теперь, наконец, когда подходит окончание срока действия большого договора, они готовы начать процедуру его разрыва", – отметил политолог.

По его мнению, Украина, разрывом соглашения о дружбе с Россией, по сути, сама загоняет себя в угол.

"Но с практической точки зрения это лишь означает, что Украина в очередной раз самостоятельно создаст себе огромное количество проблем. Дело в том, что большой договор о дружбе сопровождался целым рядом документов в экономической сфере, транспортной сфере, в гуманитарной сфере, в сфере взаимоотношений между гражданами. Если этот договор будет денонсирован, то в итоге эти соглашения тоже прекратят свое действие. И в тот же момент Украина столкнется с таким количеством проблем, что повторится традиционная ситуация – желая навредить Россия, Украина в очередной раз выстрелит себе в ногу. Таким образом, к сожалению, перед нами ситуация, которая становится все более и более тупиковой. И выхода из нее не видно", – заключил Владимир Джаралла.

Национальные флаги Украины и России
© РИА Новости / Константин Чалабов
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В Киеве захотели "договориться" о дружбе с Москвой. С чего бы?
Российская Федерация и Украина подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Документ ратифицирован Верховной радой.

Договор закрепляет стратегическое партнерство сторон "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Срок его действия – десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.

В начале этого года вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявляла, что Киев не планирует денонсировать соглашение. Украина, по ее словам, напротив, "намерена требовать от России выполнения положений этого документа".

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