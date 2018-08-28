"Тупик". Политолог о намерении Украины разорвать договор о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает в ближайшее время от украинского МИД пакет документов для начала процесса разрыва соглашения о дружбе с Россией.
"Мы подошли к следующему шагу: прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", – сказал украинский лидер на встрече с дипломатами.
В марте этого года стало известно, что украинский МИД подготовил предложение по выходу страны из СНГ и денонсации договора о дружбе с Россией. Ведомство также анонсировало идею заключить новый договор – "на новых основаниях".
В апреле Порошенко заявил, что внесет в Верховную раду законопроект о немедленном одностороннем прекращении отдельных положений договора. Позже он пояснил, что Киев намерен прекратить положения по военному, военно-техническому и стратегическому сотрудничеству, при этом положения о суверенитете и территориальной целостности страны останутся в силе.
В Киеве также заявили, что вопрос с продлением договора о дружбе с Россией на следующие десять лет должен решиться до 30 сентября.
Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik отметил, что отношения России и Украины переживают сейчас далеко не лучшие времена.
"Договор о дружбе является важнейшим документом, который свидетельствует об особых отношениях между странами, а также открывает для каждой из них прекрасные перспективы для сотрудничества. Заключение этого договора 20 лет назад позволило избежать достаточно серьезных кризисов и противоречий между странами. Я хотел бы напомнить, что первый серьезнейший кризис был вызван желанием Украины взять под контроль Черноморский флот (после распада СССР – ред.). Только благодаря адмиралу (Игорю) Касатонову (который в 1991-1992 гг. командовал Черноморским флотом) этого не произошло мгновенно. А затем большим трудом и компромиссом удалось достичь соглашения. При этом судьба украинской части Черноморского флота весьма печальна – он перестал существовать и превратился в груду развалин. И это в какой-то степени глубоко символично отражает отношения между нашими странами", – сказал Владимир Джаралла.
Политолог отметил, что Порошенко эксплуатирует тему национализма, пытаясь заработать себе перед выборами очки.
"Каждый раз, когда между Украиной и Россией возникали противоречия, они всегда возникали по вине Киева и стимулировались извне. Единственное, что после госпереворота на Украине 2014 года хоть как-то искусственным путем объединяет эту страну и это общество, которое не видит будущего, экономика которого приходит во все больший упадок из-за разрыва связей с Россией, – это национализм и русофобия. Россия объявлена "врагом" и виновницей во всех проблемах. И в этих условиях президент Порошенко, желая получить второй президентский срок, эксплуатирует тему национализма. Поэтому проводятся парады, на которых демонстрируется военная техника, предназначенная для того, чтобы убивать собственных граждан в Донбассе. Одновременно с этим реализуются очередные глупости, которые еще больше раздражают и раскалывают общество. И теперь, наконец, когда подходит окончание срока действия большого договора, они готовы начать процедуру его разрыва", – отметил политолог.
По его мнению, Украина, разрывом соглашения о дружбе с Россией, по сути, сама загоняет себя в угол.
"Но с практической точки зрения это лишь означает, что Украина в очередной раз самостоятельно создаст себе огромное количество проблем. Дело в том, что большой договор о дружбе сопровождался целым рядом документов в экономической сфере, транспортной сфере, в гуманитарной сфере, в сфере взаимоотношений между гражданами. Если этот договор будет денонсирован, то в итоге эти соглашения тоже прекратят свое действие. И в тот же момент Украина столкнется с таким количеством проблем, что повторится традиционная ситуация – желая навредить Россия, Украина в очередной раз выстрелит себе в ногу. Таким образом, к сожалению, перед нами ситуация, которая становится все более и более тупиковой. И выхода из нее не видно", – заключил Владимир Джаралла.
Договор закрепляет стратегическое партнерство сторон "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Срок его действия – десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.
В начале этого года вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявляла, что Киев не планирует денонсировать соглашение. Украина, по ее словам, напротив, "намерена требовать от России выполнения положений этого документа".