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Автоэксперт оценил перспективы новой Lada Granta

(обновлено: 17:44 28.08.2018)
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© Фото : LADAНовая Lada GrantaНовая Lada Granta
© Фото : LADA
АвтоВАЗ презентовал новую Lada Granta во всех типах кузова и назвал их цену. В эфире радио Sputnik автоэксперт Игорь Моржаретто высказал мнение о том, станет ли обновленное семейство автомобилей популярным у россиян.

"АвтоВАЗ" перед началом Московского международного автосалона представил обновленное семейство автомобилей Lada Granta, передает корреспондент РИА Новости.

Презентацию для журналистов провели в Москве исполнительный вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Ян Птачек, главный дизайнер компании Стив Маттин и начальник управления развития продуктового портфеля "АвтоВАЗа" Сергей Корниенко. 

© Фото : LADA
Новая Lada Granta
Новинку представили во всех четырех типах кузова – седан, лифтбэк, хэтчбек, универсал и его cross-версию.

Основной отличительной чертой нового семейства Granta стала уже знакомая по моделям Vesta и Xray X-образная передняя часть автомобилей, у седана был значительно переработан дизайн задних фонарей и багажника, рассказал Стив Маттин. По его словам, немало изменений и в интерьере, чтобы подчеркнуть принадлежность машин к фирменному Х-стилю – новые шкалы приборов с белой подсветкой, декоративные элементы интерьера.

Моторная гамма, как отметил Корниенко, не претерпела изменений и будет представлена тремя двигателями одинакового объема 1,6 литра, но разной мощности – 87, 98 и 106 лошадиных сил. Выбор коробок передач также остался прежним – пятиступенчатая механика, классический "автомат" Jatco и усовершенствованный вазовский "робот".

Продажи новинки начнутся 1 сентября, дилеры уже получают новые машины, рассказал Птачек. 

© Фото : LADA
Новая Lada Granta
Цены будут начинаться от 419,9 тысячи рублей. По словам Корниенко, седаны в базовой комплектации не подорожали относительно предыдущего поколения, а хэтчбек и универсал будут на 30 тысяч дешевле. Так, стоимость Granta в кузове хэтчбек и лифтбэк начинается от 437 тысяч рублей, в кузове универсал – от 447 тысяч.

Можно будет выбрать один из восьми цветов кузова обновленного автомобиля. В нем будет установлена система ЭРА-ГЛОНАСС, две подушки безопасности, улучшенная шумоизоляция, крепления для детских кресел Isofix и системы ABS и ESP.

В эфире радио Sputnik партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто высказал мнение, что у автомобиля оптимальное соотношение цены и качества. 

"Lada Granta всегда пользовалась большим успехом на российском рынке и на рынках СНГ, некоторое их количество даже продавалось на рынке Западной Европы, потому что автомобиль действительно очень хорош по соотношению цена-качество. С помощью партнеров по альянсу  (а "АвтоВАЗ"  входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi) удалось достигнуть очень неплохого качества – вплоть до того, что на той же платформе, на которой делается Granta, делаются и японские автомобили Datsun. Поэтому качество этих автомобилей очень достойное, и в бюджетном классе Lada Granta – один из лидеров продаж", – сказал Игорь Моржаретто. 

По его мнению, новая модель также будет успешной.

"Предлагается обновленная модель с новым дизайном передней части, с новым салоном – это рестайлинг. У нас существовали две параллельные линейки – линейка Granta и линейка "Калина", теперь их объединили под общим названием Granta, и покупателям предлагается четыре, а в ближайшем будущем пять или шесть вариантов кузова: уже есть седан, универсал, хэтчбек и лифтбэк, а будет еще Lada Granta Cross и Lada Granta Sport. То есть уникально большой ряд. Это интересное предложение, и нет никаких сомнений, что в ближайшие месяцы продажи автомобилей вырастут", – считает автоэксперт. 

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