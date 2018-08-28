"Не поражение и не победа". Эксперт дал оценку новой политике Telegram

Telegram согласился выдавать спецслужбам данные о террористах. Эксперт по информбезопасности Андрей Масалович в эфире радио Sputnik выразил мнение, что от мессенджера вряд ли потребуется раскрывать переписку.

Telegram согласен передавать спецслужбам данные о террористах на основании судебного решения, сообщил адвокат мессенджера Павел Чиков ресурсу "Код Дурова". Изменение политики конфиденциальности стало следствием судебного спора с ФСБ.

"Мы как представители Telegram никогда не отрицали права и даже обязанности властей бороться с терроризмом, наоборот, предлагали именно такой цивилизованный путь – судебный запрос в обмен на раскрытие. И даже не переписки, а лишь IP и телефона. Баланс интересов национальной безопасности и неприкосновенности частной жизни должен быть найден", – заявил юрист.

По новой политике конфиденциальности, Telegram по распоряжению суда может раскрыть IP-адрес и номер телефона пользователя, переписка не упоминается.

Мессенджер каждые полгода будет публиковать отчеты о сотрудничестве со спецслужбами по терроризму, но пока таких случаев не было, уточнил Чиков. Также сообщается, что речь идет только о данных конкретных пользователей, а не о массовой выдаче информации.

В Роскомнадзоре уже прокомментировали изменение политики конфиденциальности компании, там посоветовали перейти от публичных заявлений к взаимодействию с ФСБ.

Президент консорциума "Инфорус", эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович в эфире радио Sputnik высказал мнение, что от мессенджера вряд ли потребуется раскрывать переписку.

"Новая политика конфиденциальности Telegram – это не поражение и не победа. В Telegram есть аспекты, где технически получить информацию трудно, почти невозможно. Но по практике работы знаю, что спецслужбам и правоохранителям очень часто нужно не содержание переговоров, а сам их факт, чтобы понять, кто абонент, как выглядит группировка, кто в ней лидеры и организаторы. Эта информация из любого мессенджера может быть извлечена достаточно легко. Даже когда ФБР взламывала (анонимную сеть) Tor, речь шла именно об этом – сам передаваемый пакет расшифровать не удалось, а абонентов удалось вычислить. Думаю, что и в данном случае речь идет о дополнительной информации, которые несут мессенджеры, о социальной активности абонентов", – сказал Андрей Масалович.

Ранее в ФСБ неоднократно сообщали, что ряд совершенных и готовившихся в России терактов координировался именно через Telegram.

В апреле Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России, после того как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Аргументацию Telegram, что это технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством.