Украинский политик: действия Порошенко становятся все опаснее

Украина закрыла представительство при уставных органах СНГ. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik рассказал, чем, по его мнению, руководствуется президент Петр Порошенко, отказавшись от участия страны в работе Содружества.

Представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто в августе, контакты осуществляются через украинское посольство в Минске, заявил глава Исполкома Содружества Сергей Лебедев.

"Мы с сожалением констатируем, что… в августе месяце было закрыто представительство Украины при уставных органах Содружества, но контакт у нас с Украиной остается, мы осуществляем его в Минске через посольство Украины в Республике Беларусь", – сказал Лебедев журналистам.

Он также обратил внимание, что в посольстве для контактов с Исполкомом выделен специальный сотрудник.

После смены власти на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе СНГ.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ. Он также заявил, что украинская сторона "внимательно посмотрит" все международные договоры, заключенные в рамках Содружества, и выйдет из тех, в которых найдет "хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам".

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник прокомментировал действия украинского президента.

"Порошенко сегодня абсолютно не интересует развитие отношений с СНГ, с Россией. Его интересует переизбрание (на второй президентский срок – ред.). Для этого он избрал антироссийскую риторику. Эта риторика нравится тем, кто за океаном – Порошенко является достойным птенцом гнезда покойного (американского сенатора Джона) Маккейна. Да, страдают торговые отношения Украины со странами СНГ, ухудшаются отношения, разрываются контакты, но это не интересует Порошенко. Он идет на это, чтобы получить поддержку Запада на второй срок, иначе его срок – пожизненный. Порошенко пообещал порвать все связи с Россией. То есть он предлагает нам, украинцам, прекратить наши отношения – экономические, чисто человеческие – только ради того, чтобы в Вашингтоне ему сказали: "молодец". Думаю, Порошенко будет не только продолжать делать такие заявления, но и предпринимать шаги для того, чтобы разорвать наши культурные, духовные отношения. Чем ближе к выборам, тем он будет чаще добавлять к своей риторике конкретные шаги, которые приносят вред национальным интересам Украины", – сказал Владимир Олейник.