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Эксперт назвал условие, при котором американский СПГ "придет в Европу"

(обновлено: 13:04 28.08.2018)
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CC BY 2.0 / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Bryan Blair / Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГФлот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
CC BY 2.0 / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Bryan Blair /
Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил слова президента США Дональда Трампа о "Северном потоке-2". В эфире радио Sputnik эксперт Игорь Юшков высказал мнение о том, каким образом Вашингтон собирается конкурировать на газовом рынке Европы.

Заявления американского лидера Дональда Трампа о газопроводе "Северный поток-2" нацелены на продвижение экономических и энергетических интересов США в Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Погрузка труб для строительства трубопровода Северный поток-2
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter
Эксперт оценил риски от возможных санкций США против "Северного потока-2"
Ранее Трамп утверждал, что Германия полностью контролируется Россией через поставки газа, и выразил недовольство тем, что Берлин тратит миллиарды на российский газ.

"Что касается озвученного вами заявления президента США, то его цель нам понятна. Она заключается в том, чтобы продвинуть американские экономические и энергетические интересы в Европе. В частности, заставить страны ЕС профинансировать строительство дорогостоящей инфраструктуры и начать покупать сжиженный природный газ из США, цена которого на 30-40% выше по сравнению с трубопроводным газом из России", – сказал Лавров в интервью словацкой газете "Правда"

Глава МИД РФ добавил, что "европейцам решать, какой из вариантов им нравится больше".

По словам Лаврова, спекуляции о том, что Россия путем строительства газопровода якобы стремится ослабить или расколоть Европу, абсурдны. Газопровод "Северный поток-2" носит исключительно коммерческий характер, а также призван повысить уровень позитивной энергетической взаимозависимости России и Евросоюза, отметил министр.

Трубы для строительства трубопровода Северный поток-2
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter
Мнение: США по "Северному потоку-2" пытаются оставить себе поле для маневра
США неоднократно заявляли, что выступают против газопровода "Северный поток-2", и что компании, работающие с этим проектом и другими российскими экспортными трубопроводами, находятся под угрозой санкций.    

По итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп 16 июля заявил, что США будут конкурировать с "Северным потоком-2" с помощью поставок сжиженного природного газа (СПГ).

В эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков отметил, что для поставок СПГ в Европу США необходимо будет создать условия для своих компаний.

"Дело в том, что поставщики американского СПГ всегда направляют его туда, где цены выше. Они экспортируют СПГ с 2016 года, и на европейский рынок приходит крайне мало газа – около 2 млрд кубометров в год. Для сравнения: Россия поставляет на этот рынок 194 млрд кубов. То есть объемы несравнимые. Американский газ в основном уходит в Азию и в страны Северной и Южной Америки – именно потому, что туда его отправлять выгоднее. Поэтому здесь идея Трампа такая: нужно запереть российский транзит на украинском маршруте, а дальше можно будет этот транзит постепенно уменьшать под разными предлогами. Это позволит создать дефицит газа на европейском рынке, цены вырастут, а значит, можно будет рентабельно поставлять туда свой СПГ. Потому что американским компаниям нельзя просто сказать: "Поставляйте свой газ в Европу". Нужно создать им условия, при которых им будет выгодно экспортировать газ на европейский рынок. Поэтому американцы и пытаются "поджать" российские позиции на европейском газовом рынке", – сказал Игорь Юшков.

При этом, по его словам, самой Европе невыгодно покупать американский газ, даже при наличии СПГ-терминалов.

"У Европы полно СПГ-терминалов, они могут принимать 200 млрд кубометров газа в год. При этом они работают только на четверть своей мощности просто потому, что этот СПГ не нужен европейцам – он более дорогой. В 2018 году вообще наблюдается тенденция: когда СПГ приходит на европейский рынок, то европейцы загружают его обратно в танкеры и перепродают туда, где цены выше, а себе закупают трубопроводный газ из России, Норвегии и Алжира. Поэтому без политического вмешательства США американский газ в Европу не придет просто потому, что там он не сможет конкурировать с российским газом по цене", – отметил эксперт.

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Сбросил маски". Эксперт о заявлении Трампа по "Северному-потоку-2"
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, – РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить согласие от Дании.

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