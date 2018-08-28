Эксперт: американцы не в состоянии поставить экономику России "на колени"

В Moody's оценили риски от возможных санкций США против госбанков России. В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал эти оценки, отметив, что США поменяли тактику санкционного давления.

Новые санкции США против госбанков России, обсуждаемые в конгрессе, в случае их введения вряд ли вызовут общесистемный банковский кризис, но будут препятствовать способности финансовых учреждений предоставлять кредиты, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"На наш взгляд, санкции против преимущественно государственных банков вряд ли вызовут общесистемный банковский кризис, но будут препятствовать их способности предоставлять кредиты и поддерживать рост. Низкая зависимость России от нетрадиционной добычи нефти ограничивает потенциальные последствия из-за отсутствия участия США в ее нефтяных проектах", – отмечается в документе.

Очередные санкции США против России вступили в силу 27 августа. Основанием для их введения стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.

Второй, более жесткий пакет санкций могут ввести в ноябре, запрет может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло оценил влияние санкций на российскую экономику, отметив, что США поменяли тактику санкционного давления.

"В течение полугода после введения этого пакета санкций неудобства будут испытывать лишь отдельные банковские структуры, на экономику в целом это сказаться не успеет. При этом важно понимать, что и первый, и второй пакет санкций очень просчитан, это уже не секторальные санкции, которые вводились прежде США. Сейчас у американцев есть стратегия – они вводят их парциально: ввели первую порцию, оценили эффект, скорректировали эти санкции, ввели второй пакет, снова понаблюдали, как санкции действуют. А дальше будет третий, четвертый пакет… Но это не означает, что даже этими продуманными и системными санкциями американцы в состоянии поставить российскую экономику на колени. Потому что, во-первых, не все в российской экономике ими изучено, во-вторых, российская экономика довольно гибкая и имеет опыт адаптации к любым внешним воздействиям, в том числе, к негативным. Экономика перестраивается прямо на ходу", – сказал Андрей Манойло.