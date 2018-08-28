Военный эксперт: пуск ракет "Оникс – это "определенный сигнал"

Минобороны РФ опубликовало видео пусков крылатых ракет "Оникс". Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik отметил актуальность противокорабельных ракет как оружия сдерживания.

Министерство обороны РФ опубликовало видео пусков крылатых ракет "Оникс" берегового комплекса "Бастион" по надводным целям в Охотском море.

В ролике продолжительностью чуть больше минуты показаны фрагменты учений Тихоокеанского флота с боевыми пусками ракет "Оникс" с береговых комплексов "Бастион" и крылатых ракет с боевых кораблей.

В учениях участвовал флагман Тихоокеанского флота – крейсер "Варяг", малые корабли "Разлив" и "Мороз", а также атомный подводный крейсер "Томск" и расчеты береговых комплексов "Бастион". В общей сложности они выпустили семь ракет, среди которых "Вулкан", "Гранит", "Малахит" и "Оникс".

Удар наносился из акватории Охотского моря и с побережья Камчатки. Дистанция до целей составляла от 250 до 500 километров. По данным объективного контроля, все семь крылатых ракет успешно поразили мишени.

Безопасность района обеспечивали до 20 боевых кораблей и судов Приморской флотилии и самолеты морской авиации. После выполнения стрельбы корабли продолжили решение задач по планам учения в море.

Аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik прокомментировал наличие у России такого вооружения.

"Россия проводит операцию в Сирии, и мы видим, что возрастает угроза того, что США ударят по Сирии после провокаций боевиков. Соответственно, противокорабельные ракеты, которые стоят на вооружении России, достаточно актуальны как оружие сдерживания. Понятно, что прямого конфликта не будет, но именно наличие и демонстрация подобного оружия подает определенный сигнал, что у России есть средства для поражения ударных носителей, которые США могут развернуть на сирийском театре военных действий. Хотя, конечно, тут вопрос больше не военный, а политический. Потому что наличие современного оружия не исключает различных провокаций, связанных с ударами по суверенному государству. Россия в первую очередь делает это для собственной защиты, но может использовать и на заграничных театрах военных действий", – сказал Борис Рожин.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров. Он способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет "Оникс" (экспортное наименование "Яхонт").