Политолог: США демонстрируют лицемерие в отношении Сирии

В Пентагоне опровергли заявления, что США стягивают силы к Сирии для удара. В эфире радио Sputnik политолог Никита Данюк высказал мнение, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы на территории САР сохранялась нестабильная ситуация.

В Пентагоне опровергают заявления российских коллег, что США стягивают силы к Сирии для нанесения ракетного удара, но заявляют о "готовности к действиям" в случае поступления соответствующего приказа.

"Российские сообщения о наращивании военной мощи США в восточной части Средиземноморья являются не более чем пропагандой. Это неправда. Однако это не означает, что мы не готовы действовать, если президент (США) отдаст такой приказ. Как вы знаете, мы не говорим о будущих военных действиях или о том, какой может быть или не быть наша реакция в ответ на удар (президента Сирии Башара) Асада с применением химического оружия", — сказал РИА Новости представитель минобороны США.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены сообщениями из открытых источников о возможном военном наступлении сирийского режима на гражданское население и гражданские объекты в Идлибе, которое приведет к разрушительным гуманитарным последствиям. Мы также подчеркиваем нашу озабоченность по поводу возможности дальнейшего – и незаконного – применения химического оружия", — добавил представитель Пентагона.

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые периодически совершают атаки на позиции сирийских войск.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления Пентагона.

"США заинтересованы в том, чтобы на территории Сирии сохранялась нестабильная ситуация. Именно сейчас правительственные войска собираются зачистить последний бастион террористов. Для этого был введен режим прекращения огня и несколько тысяч жителей покидают провинцию Идлиб. Мы прекрасно знаем, что США очень часто в этом конфликте становятся на сторону не правительственных войск, которые всеми силами пытаются защитить мирное население, а на сторону так называемой свободной армии и различных сил оппозиции, которые часто являются настоящими террористами. По информации источников Минобороны, террористы готовят провокацию. Нужно отдать должное нашим военным, которые пытаются превентивно работать в информационном пространстве. Потому что осуществлять провокацию, когда об этих планах узнало мировое сообщество, не перспективно. Но при этом я не исключаю, что подобного рода провокация все-таки может произойти", — сказал Никита Данюк.

По его мнению, Запад использует очаги напряженности в Сирии в собственных интересах.

"Подобного рода военные акции западной коалиции – это очередное наглое пренебрежение нормами международного права, это можно охарактеризовать как настоящую агрессию против суверенного государства. Только наша страна и Иран могут осуществлять там какие-то операции, остальные делают это абсолютно незаконно. Когда Ракка подвергалась ковровым бомбардировкам, Запад просто закрывал глаза на гуманитарные принципы, чтобы осуществить свою главную цель. В данном случае это двойные, тройные стандарты, лицемерие, с которым мы привыкли иметь дело, потому что страны Запада не заинтересованы в том, чтобы конфликт на территории Сирии был улажен. Они пытаются использовать разные очаги нестабильности как точки входа для обеспечения своих геополитических и геоэкономических интересов", — сказал Никита Данюк.

Ранее в Минобороны предупредили о готовящейся в Сирии провокации, которая станет поводом для нанесения США, Британией и Францией ударов по объектам правительственных сил.

В понедельник, 27 августа, официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что прибывший в Средиземное море американский эсминец с 28 ракетами "Томагавк" может нанести удары по любой части республики. Кроме того, по данным российской стороны, в Персидский залив прибыл американский эсминец "Салливанс" с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух-земля".

