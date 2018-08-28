Мнение: Трамп и Меркель пытаются поделить "сирийский пирог"

Вашингтон и Берлин призвали мир предотвратить гуманитарный кризис в сирийской провинции Идлиб. Профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, что может последовать за этими призывами.

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель призвали к международным усилиям в сирийской провинции Идлиб — последнем крупном оплоте антиправительственной оппозиции, а так же на Украине, где не урегулирован внутренний конфликт. Об этом сообщает Белый дом по результатам телефонных переговоров лидеров.

"Оба лидера призвали к международным действиям с тем, чтобы предотвратить гуманитарный кризис в провинции Идлиб, а также к возобновлению усилий по разрешению конфликта на востоке Украины", — говорится в сообщении Белого дома.

В эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение, что за словами о сирийском урегулировании может скрываться желание Запада перехватить инициативу в регионе.

"Сирийская военная кампания выходит на финишную прямую. Сейчас стоит вопрос: что делать дальше, и какие силы будут фактически контролировать САР? По мнению американцев, такие государства обязаны кому-то подчиняться. Философия американской внешней политики заключается в том, кто будет делить куски пирога. Они считают, что террористы побеждены только благодаря усилиям США и их партнеров, при этом абсолютно не учитывается роль России. С этой точки зрения, переговоры Трампа и Меркель заключаются в послевоенном устройстве Сирии. Конечно, это лакомый кусочек для США и стран западной Европы, и они будут делать все, чтобы перетянуть одеяло на свою сторону. Полагаю, что они уже договорились. Они будут использовать любую возможность перехватить инициативу в Сирии, в том числе и провокации, связанные с химоружием. Боюсь, что американцы в очередной раз вывезут остатки террористов из зоны конфликта, спасая им жизнь и надеясь, что они еще себя покажут", — сказал Александр Гусев.

В Минобороны России ранее предупредили, что в Сирии готовится провокация, которая станет поводом для нанесения США, Британией и Францией ударов по объектам правительственных сил. Как отметили в ведомстве, косвенным подтверждением подготовки акта агрессии служат заявления высших представителей этих трех стран о намерении ответить на "применение химического оружия" сирийским правительством.