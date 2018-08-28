Политолог: Украина ждет от ЕС "вознаграждение" за разрыв связей с Россией

Украина договорилась с Евросоюзом о выделении финансовой помощи в размере до миллиарда евро, сообщают украинские СМИ. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию, в которой оказались киевские власти.

Украина согласовала с Европейским союзом условия предоставления Киеву макрофинансовой помощи в размере до миллиарда евро и намерена в ближайшее время подписать соответствующее соглашение, сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на посла Украины при ЕС Николая Точицкого.

"Прогресс есть (в согласовании условий получения макрофинансовой помощи — ред.), условия есть. Я, к сожалению, не могу их вам раскрыть, пока не будет подписано соглашение. Подписано оно будет в ближайшее время", — приводит агентство слова Точицкого.

В конце июня совет ЕС окончательно одобрил выделение Украине пакета новой макрофинансовой помощи на сумму до миллиарда евро при выполнении страной определенных условий.

Ранее источник, знакомый с вопросом, сообщал, что окончательное подписание пакета финпомощи властями ЕС ожидается в июле. Затем потребуется одобрение Украиной и ЕС меморандума о взаимопонимании, определяющего меры и реформы, которые должны будут принимать власти Украины для получения кредитов в рамках этой программы. Евросоюз планировал выдать эту помощь Украине двумя траншами, программа поддержки рассчитана на 2,5 года.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию, в которой оказалась Украина.

"Страна, которая ходит по всему свету с протянутой рукой, этого не стесняется. Даже требует от всех: вы обязаны, вы должны помочь. Где-то взаймы попросить, поугрожать России: мол, сдерет с нас четыре с половиной миллиарда… Эта история, думаю, будет продолжаться, по меньшей мере, до президентских выборов на Украине. А если Петр Порошенко останется (на посту президента – ред.), то и дальше. Нынешняя власть пришла под лозунгом, что мир обязан им помогать. Они идут на Запад, рвут все связи с Россией, Порошенко отрекся от российского и советского наследия – они считают, что за это им должно быть вознаграждение", — сказал Юрий Светов.

Еврокомиссия в середине марта предложила новую, четвертую программу макрофинансовой помощи Киеву в размере до миллиарда евро. Она должна была пройти согласование Советом ЕС и Европарламентом. Предыдущая подобная программа с объемом финансирования в 1,8 млрд евро была одобрена для Украины в 2015 году. Из этой суммы стране было выдано 1,2 млрд евро в обмен на проведение реформ. Однако последний транш Еврокомиссия как распорядитель программы стране не предоставила, поскольку украинские власти не выполнили ряд условий, в том числе в области реформ по борьбе с коррупцией.

