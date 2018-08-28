Политолог объяснил, с чем связан грубый ответ Порошенко журналисту

Грубый ответ президента Украины журналисту попал на видео. В эфире радио Sputnik политолог Сергей Козлов прокомментировал инцидент с выхватыванием микрофона и рассказал, с чем, по его мнению, может быть связано такое поведение Петра Порошенко.

Украинский журналист Иван Казора на своей странице в Facebook опубликовал видео того, как он пытался взять комментарий у Петра Порошенко по поводу его предвыборных обещаний.

По словам Казоры, президент обещал выделить деньги из личного благотворительного фонда на реконструкцию Соборной площади Николаева, взыскать из государственного бюджета 10-15 млн гривен на ремонт Центрального стадиона города, а также решить вопрос с ремонтом трасс государственного значения, которые проходят через город Николаев.

Однако, услышав этот вопрос, президент схватил микрофон, закрыл его и что-то сказал. Затем охрана отгородила журналиста от президента.

"Петр Порошенко схватил микрофон и силой опустил его вниз, продолжая удерживать в руке — так, чтобы не было слышно, что он мне говорит. А сказал он следующее: "Ты выйдешь, я тебе расскажу", — пишет Казора.

Помимо этого, журналист остался недоволен и реакцией руководителя администрации Николаевской области. "К нам подошел глава Николаевской ОГА Алексей Савченко и, как верный вассал Петра Порошенко и как будто не губернатор вовсе, а обычный охранник, оттолкнул меня от Петра Алексеевича", — добавил Казора.

Журналист отметил, что мог ожидать такую реакцию на обычный вопрос от кого угодно, но не от главы государства. "А мы еще чего-то хотим от местных депутатов, чиновников, полицейских", — недоумевает Казора.

Кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Козлов предположил, почему президент Украины повел себя подобным образом.

"Это был инцидент, связанный с эмоциональной реакцией. Думаю, он не ожидал, что это будет каким-то образом задокументировано. Президента Порошенко можно понять, потому что ситуация, в которой он в настоящее время находится, лично для него очень тяжелая. Популярность его очень низкая, в предвыборных рейтингах он не входит в первую тройку, нарастают экономические проблемы, консолидируются его политические противники. Кроме того, и внешнеполитическая поддержка украинских властей со стороны и Европы, и США падает. Поэтому, видимо, случаются такие эмоциональные нервные срывы, когда он вымещает свое раздражение на случайных людях", — сказал Сергей Козлов в эфире радио Sputnik.