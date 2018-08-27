Политолог о военном бюджете Украины: Киев об украинцах совершенно не думает

Глава СНБО Украины Александр Турчинов назвал примерный размер военного бюджета страны на 2019 год – порядка 7,1 млрд долларов. Политолог Олег Онопко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что выделение такой суммы еще больше усилит социальную напряженность.

Секретарь Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины Александр Турчинов сообщил, что финансирование сектора безопасности и обороны страны в 2019 году, исходя из прогнозов кабмина, составит около 200 млрд гривен (около 7,1 млрд долларов по курсу украинского Нацбанка).

По данным пресс-службы СНБО, в понедельник состоялось совещание по формированию оборонного бюджета Украины на 2019 год под руководством Турчинова. В нем приняли участие министр экономического развития и торговли Степан Кубив, и.о. министра финансов Оксана Маркарова, министр обороны Степан Полторак, министр внутренних дел Арсен Аваков и руководители всех других силовых структур и ведомств.

"Согласно прогнозу кабинета министров Украины, ВВП на 2019 составит 3946 млрд гривен (около 141,2 млрд долларов), поэтому финансирование сектора безопасности и обороны Украины, которое должно быть не менее 5% от ВВП, составит около 200 млрд гривен", – цитирует Турчинова сайт СНБО.

По словам Турчинова, среди приоритетных направлений финансирования на следующий год – разработка и закупка современного высокоточного ракетного и артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, высокоточных средств поражения, боеприпасов и продуктов специальной химии, а также усиление системы противовоздушной обороны государства и возможностей авиации воздушных сил ВС Украины и тому подобное.

"Одной из важных приоритетных задач оборонного бюджета является реализация социальных гарантий военнослужащих, прежде всего, повышение их денежного обеспечения, что необходимо для сохранения профессионального ядра Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины и других силовых структур", – сообщил Турчинов.

Глава ведомства добавил, что после завершения формирования оборонного бюджета он будет утвержден на заседании СНБО Украины и передан в кабинет министров.

Политолог Олег Онопко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что выделение более 7 млрд долларов на оборону существенно ударит по социальной сфере Украины.

"Выделение таких средств на нужды обороны и безопасности нанесет существенный ущерб экономике Украины, в частности социальной сфере. Поскольку Украина уже и так постепенно отказывается от множества социальных обязательств перед населением, принятие такого решения и выделение данной суммы приведет к росту социальной напряженности и, прежде всего, ударит по наименее защищенным слоям общества – пенсионерам, студентам, различным категориям людей, которые живут за счет пособий и иной материальной помощи от государства. Нельзя также исключать, что средства будут забраны из таких отраслей, как наука и образование, тяжелая промышленность, которая и так сейчас на Украине находится в критическом состоянии и лишена серьезных инвестиций", – сказал Олег Онопко.

По его мнению, в данном случае о простых украинцах Киев совершенно не думает.

"К сожалению, Украина сейчас гонится за максимальным наращиванием военной мощи, но в то же время не выделяет никаких средств на легитимацию существующего политического режима. Фактически идет вооружение различных силовых структур, которое рассчитано на мифологическую конфронтацию с Россией. Вместе с тем о населении Украины, о своих избирателях киевский режим в настоящее время не заботится", – заключил политолог.