Политолог: усиление США группировки у берегов Сирии – "отвлекающий маневр"

США наращивают военную группировку у берегов Сирии, что позволит нанести удар по любой части страны, сообщили в Минобороны РФ. Член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Прибывший в Средиземное море американский эсминец с 28 ракетами "Томагавк" может нанести удары по любой части Сирии, заявил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Двадцать пятого августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США "Росс" с 28 ракетами "Томагавк", радиус действия которых позволяет нанести удары по всей территории Сирии", – сказал он.

По словам Конашенкова, эти приготовления подтверждают "намерения США воспользоваться инсценировкой боевиков "Хайат Тахрир Аш-Шам"* в провинции Идлиб с "применением химического оружия правительственными силами".

Инсценировка, по заявлению Конашенкова, готовится "при активном участии британских спецслужб".

Кроме того, ранее в Персидский залив прибыл американский эсминец "Салливанс" с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре был передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух-земля" JASSM.

Член президиума Академии геополитических проблем, политолог Араик Степанян в эфире радио Sputnik высказал мнение, что действия Вашингтона надо рассматривать в контексте событий, происходящих внутри самих США.

"Все внешнеполитические действия США надо рассматривать в "прожекторе" внутриполитической обстановки в стране. В Америке идет жесточайшая борьба между демократами и определенной частью республиканцев против президента Дональда Трампа. И в этой ситуации, чтобы как-то отвлечь внимание или дать что-то на "пожирание" этой кровожадной американской элите, нужен отвлекающий маневр – например, начать бомбить кого-то. Они это уже как-то опробовали в Сирии, устроив провокацию в Восточной Гуте, это прокатило", – сказал Араик Степанян.

И в данном случае, по его мнению, американцы действуют по тому же сценарию.

"Вот они и думают – а почему бы не повторить это еще раз. Для отвлечения внимания американского общества и потакания американской элите они придумали эту очередную провокацию с химической атакой якобы со стороны сирийских властей – теперь уже в Идлибе. Но и сирийское правительство, и Россия во всех международных инстанциях уже доказали, что у сирийцев нет никакого химического оружия, и не входит в интересы сирийского руководства отравление своего собственного народа. Это могут делать только террористы, боевики, которые получают это химическое оружие от того же Запада", – отметил политолог.

В субботу, 25 августа, в Минобороны РФ заявили, что боевики готовят очередную провокацию с "применением химоружия", которая должна послужить поводом для удара по сирийским правительственным объектам со стороны США, Великобритании и Франции.

По данным ведомства, провокация готовится в районе города Джиср Эш-Шугур провинции Идлиб. Боевики уже завезли туда восемь емкостей с хлором. Кроме того, в город прибыла специальная группа боевиков, обучавшаяся обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской частной военной компании "Олива".

После инсценировки "ряженые спасатели "Белых касок"" собираются снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ, отметили в Минобороны. В ударе планируют обвинить сирийские правительственные силы.

*Террористическая организация, запрещенная в Росси