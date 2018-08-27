Эксперт: на Украине поняли, что теряют "гарантированный заработок"

В Киеве подсчитали убытки в случае отказа РФ от транзита газа – речь идет о 3% от ВВП. Комментируя эти цифры в эфире радио Sputnik, эксперт Сергей Пикин отметил, что украинская сторона, наконец, задумалась о потерях, о которых говорилось не один год.

Главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал изданию УНН, что потери Киева в случае отказа Москвы от транзита голубого топлива через Украину составят более 3% ВВП.

По его словам, эта сумма эквивалентна тому, сколько киевские власти в данный момент расходуют на армию. "Это фактически оставит Украину без возможности финансировать оборону", – заявил Витренко.

Он добавил, что финансовый ущерб для Украины в случае реализации подобного сценария будет очень тяжелым. "Это больше, чем Россия теряет из-за всех санкций, которые были введены против нее", – резюмировал Витренко.

Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил, что украинская сторона, наконец, задумалась о потерях, о которых говорилось не один год.

"Ничего нового Витренко не сказал. Сейчас стоимость транзита – примерно 3 млрд долларов, это и есть та самая цифра, о которой идет речь. Она фигурирует уже не первый год. Это одна из гарантированных статей заработка Украины, причем номинированная в валюте. Это самая надежная экспортная статья, к тому же – стабильная, потому что транзит в последние годы не падает, а растет", – сказал Сергей Пикин.

Он отметил, что Россия заявляла не раз, что поставки через Украину будут продолжены. Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, поставки должны быть экономически обоснованы.

По мнению Сергея Пикина, речь может идти о порядка 15 млрд кубометров газа.

"Даже в условиях запуска "Северного потока-2", на мой взгляд, порядка 15 млрд кубометров газа – эта та цифра, которая должна остаться за украинским транзитом. Она необходима, чтобы обеспечивать транзит газа соседним с Украиной государствам, чтобы не делать крюк через пол-Европы", – считает эксперт.

Украина перестала покупать газ из России в ноябре 2015 года. При этом Киев закачивал в хранилища голубое топливо, приобретенное по реверсу в Европе.